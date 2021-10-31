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Байден заявил об устранении причины "раздражения" в отношениях с ЕС

А появился этот "раздражитель" при предшественнике Байдена. Пошлины ввёл Дональд Трамп, будучи президентом.

31 октября, 20:42
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/joebiden/?__tn__=-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Joe Biden</a></p>

Фото © Facebook / Joe Biden

Вашингтон и Брюссель, заключив соглашение о пошлинах на сталь и алюминий, смогли устранить серьёзный раздражитель в двусторонних отношениях. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая на пресс-конференции в Риме по завершении саммита "Группы двадцати".

"Сделка сразу же устранит причину значительного напряжения [в отношениях] с нашими друзьями в Евросоюзе", отметил американский лидер.

США урегулировали разногласия с ЕС относительно пошлин на сталь и алюминий

США урегулировали разногласия с ЕС относительно пошлин на сталь и алюминий

Лайф напоминает, что США в июне 2018 года ввели таможенные пошлины на импорт стали и алюминия из стран Евросоюза, Канады и Мексики. Для стальной продукции пошлина составляла 25%, для алюминия — 10%.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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