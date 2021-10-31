Байден заявил об устранении причины "раздражения" в отношениях с ЕС

Вашингтон и Брюссель, заключив соглашение о пошлинах на сталь и алюминий, смогли устранить серьёзный раздражитель в двусторонних отношениях. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая на пресс-конференции в Риме по завершении саммита "Группы двадцати".

"Сделка сразу же устранит причину значительного напряжения [в отношениях] с нашими друзьями в Евросоюзе", — отметил американский лидер.