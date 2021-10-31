Байден заявил об устранении причины "раздражения" в отношениях с ЕС
А появился этот "раздражитель" при предшественнике Байдена. Пошлины ввёл Дональд Трамп, будучи президентом.
Фото © Facebook / Joe Biden
Вашингтон и Брюссель, заключив соглашение о пошлинах на сталь и алюминий, смогли устранить серьёзный раздражитель в двусторонних отношениях. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая на пресс-конференции в Риме по завершении саммита "Группы двадцати".
"Сделка сразу же устранит причину значительного напряжения [в отношениях] с нашими друзьями в Евросоюзе", — отметил американский лидер.
Лайф напоминает, что США в июне 2018 года ввели таможенные пошлины на импорт стали и алюминия из стран Евросоюза, Канады и Мексики. Для стальной продукции пошлина составляла 25%, для алюминия — 10%.
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