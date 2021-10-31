США урегулировали разногласия с ЕС относительно пошлин на сталь и алюминий

Вашингтон и Брюссель достигли соглашения об урегулировании разногласий по поводу американских пошлин на сталь и алюминий из Евросоюза, которые администрация экс-главы США Дональда Трампа ввела в июне 2018 года. Об этом объявили советник по национальной безопасности президента Штатов Джейк Салливан, министр торговли Джина Раймондо и торговый представитель США Кэтрин Тай. Соответствующий документ опубликовала пресс-служба Белого дома.

"США и ЕС заключили соглашение о пошлинах на сталь и алюминий и ответных пошлинах, введённых ЕС. <...> Сделка устраняет один из крупнейших раздражителей в двусторонних отношениях США и ЕС", — заявил Салливан.

По его словам, соглашение направлено на решение проблем, которые касаются "избыточного предложения и интенсивного выброса углекислого газа в секторе стали и алюминия в Китае". Также, отметил Салливан, сделка свидетельствует о том, что "путь к климатическому прогрессу лежит через обеспечение хороших рабочих мест".

"Мы достигли соглашения с ЕС, согласно которому тарифы на основании 232-й статьи [американского закона о расширении торговли от 1962 года] сохраняются, однако разрешается беспошлинный ввоз в США ограниченных объёмов стали и алюминия из ЕС", — указала Раймондо.

Однако, о каких именно объёмах стали и алюминия идёт речь, неизвестно, но, по данным агентства Bloomberg, сделка касается отмены тарифов на продукцию, общая стоимость которой составляет более десяти миллиардов долларов в год. Кроме того, по словам министра торговли, соглашение гарантирует, что вся сталь, которая поступает в США через Европу, "будет производиться полностью в Европе".

"Это соглашение важно тем, что снизит затраты для американских производителей и потребителей. Очевидно, все мы знаем, что сталь и алюминий используются в широком спектре товаров, от легковых и грузовых автомобилей до стиральных машин и другой бытовой техники и строительных материалов", — добавила Раймондо.

Министр пояснила, что соглашение позволит компаниям США и Евросоюза производить сталь и алюминий со значительно меньшими выбросами углекислого газа по сравнению с корпорациями Китая.