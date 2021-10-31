Каждый второй россиянин поддержал идею запрета животных в цирках

Половина россиян поддерживает идею запрета использования животных в цирках. При этом 42% опрошенных считают необходимым, чтобы такая мера распространялась как на диких, так и на домашних зверей, а ещё 8% — против выступлений только диких. Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на результаты тематического опроса SuperJob.

Респонденты отметили, что животные-артисты уже не смогут выжить в естественной природе, поэтому их предлагают отправлять в зоопарки, заповедники и специальные приюты. Некоторые россияне также считают, что звери, которые уже участвуют в шоу-программах, могут продолжить "карьеру", а брать новых не нужно.

В свою очередь, первый зампред Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов отметил, что законодательство уже трансформировали таким образом, чтобы исключить жестокое обращение с животными, введя лицензирование работы со зверями. И на получение соответствующих документов у цирков осталось всего два месяца.

"1 января 2022 года я напишу запрос генеральному прокурору с тем, чтобы была инициирована проверка всех российских цирков на предмет соответствия законодательству и требованиям, которые к ним предъявляются. Требования серьёзные: условия содержания прописаны от размеров вольеров до кормления и всего остального", — отметил Бурматов.

Он добавил, что сегодня фактически запрещены передвижные цирки-шапито, где в основном и происходили эпизоды жестокого обращения с животными. Кроме того, ограничить деятельность таких учреждений со зверями могут главы муниципалитетов. Однако депутат отметил, что спрос рождает предложение, а люди, если посмотреть на сайте любого цирка, любят подобного рода развлечения и скупают билеты.

Зоозащитница и адвокат Марианна Комаровская в беседе с изданием отметила, что использование животных в представлениях — "каменный век". По её словам, это уже не отвечает реалиям и уровню развития большей части общества. Она подчеркнула, что демонстрировать такую жестокость детям и прививать им такой уровень нормы — прямой путь к деградации общества.

"Если копнуть немного глубже и посмотреть, что происходит за кулисами, как обращаются с животными, любому адекватному человеку, по-моему, должно стать противно смотреть на это", — сказала зоозащитница.

Управляющий Центра передержки и реабилитации диких животных Арвидас Яблонскис в свою очередь отметил, что любые дикие животные должны жить на воле, однако те особи, которые с малых лет воспитываются в цирке, привыкают к одному хозяину, как домашние животные. По его мнению, существующее положение вещей "нужно оставлять, тем более что артисты там работают с осиротевшими маленькими или выброшенными зверями, которые уже не смогут жить в дикой природе".