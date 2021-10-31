Бригада арбитров из Испании обслужит матч между "Ювентусом" и "Зенитом" в Лиге чемпионов
Встреча состоится 2 ноября в Турине. Начало игры — в 23:00 по московскому времени.
Фото © ФК "Бешикташ"
Матч четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов между петербургским "Зенитом" и туринским "Ювентусом" обслужит испанская бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом. Об этом сообщается на сайте УЕФА.
Помогать главному судье будут соотечественники — лайнсмены Хосе Наранхо и Теодоро Собрино. Резервным арбитром назначили ещё одного испанца — Хосе Луиса Мунуэру. За работу системы VAR будет отвечать Хуан Мартинес Мунуэра.
Встреча между "Зенитом" и "Ювентусом" состоится 20 октября на арене "Альянц стадиум" в Турине. Начало матча — в 23:00 по московскому времени.
В предыдущем туре команды играли в Санкт-Петербурге. Тогда со счётом 1:0 победил итальянский клуб.
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