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Бригада арбитров из Испании обслужит матч между "Ювентусом" и "Зенитом" в Лиге чемпионов

Встреча состоится 2 ноября в Турине. Начало игры — в 23:00 по московскому времени.

31 октября, 09:50
<p>Фото © ФК "Бешикташ"</p>

Фото © ФК "Бешикташ"

Матч четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов между петербургским "Зенитом" и туринским "Ювентусом" обслужит испанская бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Помогать главному судье будут соотечественники — лайнсмены Хосе Наранхо и Теодоро Собрино. Резервным арбитром назначили ещё одного испанца — Хосе Луиса Мунуэру. За работу системы VAR будет отвечать Хуан Мартинес Мунуэра.

Встреча между "Зенитом" и "Ювентусом" состоится 20 октября на арене "Альянц стадиум" в Турине. Начало матча — в 23:00 по московскому времени.

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В предыдущем туре команды играли в Санкт-Петербурге. Тогда со счётом 1:0 победил итальянский клуб.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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