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Сборная России победила в упражнениях с пятью мячами на ЧМ по художественной гимнастике

Третье для себя золото на нынешнем первенстве завоевали Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачёва.

31 октября, 09:29
<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/p/CVlOJV2rmIC/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">instagram/rgymrussia</a></p>

Фото © instagram/rgymrussia

Сборная России по художественной гимнастике заняла первое место в групповых упражнениях с пятью мячами на чемпионате мира. Первенство проходит в японском Китакюсю.

Золотые медали получат Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачёва. За своё выступление они получили от судей 46,000 балла.

Второе место заняла сборная Италии, получившая 45,500 балла. Бронзовые медали выиграли гимнастки из Японии (44,500).

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Для Близнюк, Орловой, Шкатовой, Тищенко и Толкачёвой золото стало уже третьим на нынешнем первенстве. Ранее они первенствовали в групповом многоборье и командном первенстве.

На недавней Олимпиаде в Токио российские гимнастки стали вторыми в групповом многоборье. Наша команда проиграла болгаркам, которые на ЧМ в Китакюсю не выступали.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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