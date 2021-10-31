Сборная России победила в упражнениях с пятью мячами на ЧМ по художественной гимнастике
Третье для себя золото на нынешнем первенстве завоевали Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачёва.
Фото © instagram/rgymrussia
Сборная России по художественной гимнастике заняла первое место в групповых упражнениях с пятью мячами на чемпионате мира. Первенство проходит в японском Китакюсю.
Золотые медали получат Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачёва. За своё выступление они получили от судей 46,000 балла.
Второе место заняла сборная Италии, получившая 45,500 балла. Бронзовые медали выиграли гимнастки из Японии (44,500).
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Для Близнюк, Орловой, Шкатовой, Тищенко и Толкачёвой золото стало уже третьим на нынешнем первенстве. Ранее они первенствовали в групповом многоборье и командном первенстве.
На недавней Олимпиаде в Токио российские гимнастки стали вторыми в групповом многоборье. Наша команда проиграла болгаркам, которые на ЧМ в Китакюсю не выступали.
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