Сборная России победила в упражнениях с пятью мячами на ЧМ по художественной гимнастике

Сборная России по художественной гимнастике заняла первое место в групповых упражнениях с пятью мячами на чемпионате мира. Первенство проходит в японском Китакюсю.

Золотые медали получат Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачёва. За своё выступление они получили от судей 46,000 балла.

Второе место заняла сборная Италии, получившая 45,500 балла. Бронзовые медали выиграли гимнастки из Японии (44,500).

Для Близнюк, Орловой, Шкатовой, Тищенко и Толкачёвой золото стало уже третьим на нынешнем первенстве. Ранее они первенствовали в групповом многоборье и командном первенстве.