В Питере пьяный мужчина свесил сына-инвалида за ноги с 10-го этажа

В Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, который свесил сына-инвалида за ноги с 10-го этажа общежития на Софийской улице. Об этом сообщает портал 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошёл 29 октября около двух часов ночи. В полицию поступил звонок от 43-летней женщины о том, что её 46-летний неработающий муж схватил за ноги 10-летнего сына, инвалида по зрению, и удерживал его над подоконником 10-го этажа. Уточняется, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали мужчину, после чего доставили в отдел и поместили в изолятор. Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство.