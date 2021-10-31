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МХАТ отменил спектакль с Бузовой из-за плохих продаж билетов

При этом постановку не станут убирать из репертуара, а просто перенесут на неопределённый срок.

31 октября, 09:01
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/mxatteatr/photos/965239534242166" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МХАТ им. М. Горького</a></p>

Фото © Facebook / МХАТ им. М. Горького

МХАТ имени Горького отменил показ спектакля об Иосифе Сталине "Чудесный грузин" с участием певицы Ольги Бузовой в связи с плохими продажами билетов. Об этом сообщает пресс-служба театра.

"МХАТ имени М. Горького отменяет 2 ноября спектакль "Чудесный грузин" в связи с плохими продажами билетов в период карантинных ограничений", — говорится в релизе.

Как отмечается, решение не показывать постановку послезавтра принял гендиректор театра Владимир Кехман. Из репертуара спектакль убирать не станут, лишь перенесут показ на неопределённый срок.

Бузова задумалась о политической карьере

Бузова задумалась о политической карьере

Ранее художественный руководитель МХАТа Эдуард Бояков рассказал о месте Бузовой в пьесе про молодого Сталина. Режиссёр объяснил, почему телеведущая является "Уорхолом нашего времени" и "крутит миром".

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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