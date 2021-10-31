МХАТ отменил спектакль с Бузовой из-за плохих продаж билетов
При этом постановку не станут убирать из репертуара, а просто перенесут на неопределённый срок.
Фото © Facebook / МХАТ им. М. Горького
МХАТ имени Горького отменил показ спектакля об Иосифе Сталине "Чудесный грузин" с участием певицы Ольги Бузовой в связи с плохими продажами билетов. Об этом сообщает пресс-служба театра.
"МХАТ имени М. Горького отменяет 2 ноября спектакль "Чудесный грузин" в связи с плохими продажами билетов в период карантинных ограничений", — говорится в релизе.
Как отмечается, решение не показывать постановку послезавтра принял гендиректор театра Владимир Кехман. Из репертуара спектакль убирать не станут, лишь перенесут показ на неопределённый срок.
Ранее художественный руководитель МХАТа Эдуард Бояков рассказал о месте Бузовой в пьесе про молодого Сталина. Режиссёр объяснил, почему телеведущая является "Уорхолом нашего времени" и "крутит миром".
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