МХАТ отменил спектакль с Бузовой из-за плохих продаж билетов

МХАТ имени Горького отменил показ спектакля об Иосифе Сталине "Чудесный грузин" с участием певицы Ольги Бузовой в связи с плохими продажами билетов. Об этом сообщает пресс-служба театра.

"МХАТ имени М. Горького отменяет 2 ноября спектакль "Чудесный грузин" в связи с плохими продажами билетов в период карантинных ограничений", — говорится в релизе.

Как отмечается, решение не показывать постановку послезавтра принял гендиректор театра Владимир Кехман. Из репертуара спектакль убирать не станут, лишь перенесут показ на неопределённый срок.