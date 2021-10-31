Лавров и глава ВОЗ сошлись во мнении о необходимости укрепления глобального здравоохранения

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус в ходе саммита G20 в Риме согласился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым по поводу необходимости укрепления глобальной архитектуры здравоохранения.

"Встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на саммите G20 в Риме, и мы согласились, что мы должны укреплять глобальную архитектуру здравоохранения, включая ключевую роль ВОЗ, для предотвращения угроз здоровью людей", — сообщил Гебреисус в "Твиттере".