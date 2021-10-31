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Лавров и глава ВОЗ сошлись во мнении о необходимости укрепления глобального здравоохранения

Они также обсудили специальную сессию ассамблеи здравоохранения по международному соглашению о подготовке к пандемиям. Она пройдёт в ноябре.

31 октября, 08:51
<p>Фото © t.me / <a href="https://t.me/MariaVladimirovnaZakharova/1224" target="_blank" rel="noopener noreferrer">MariaVladimirovnaZakharova</a></p>

Фото © t.me / MariaVladimirovnaZakharova

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус в ходе саммита G20 в Риме согласился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым по поводу необходимости укрепления глобальной архитектуры здравоохранения.

"Встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на саммите G20 в Риме, и мы согласились, что мы должны укреплять глобальную архитектуру здравоохранения, включая ключевую роль ВОЗ, для предотвращения угроз здоровью людей", — сообщил Гебреисус в "Твиттере".

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Гендиректор ВОЗ также отметил, что они с Лавровым обсудили предстоящую специальную сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения по международному соглашению, которое касается подготовки к пандемиям и ответных мер. Заседание пройдёт в ноябре.

Ранее глава ВОЗ поблагодарил Владимира Путина за инициативу о взаимном признании вакцин в G20. Российский лидер озвучил такое предложение во время онлайн-выступления на саммите "Большой двадцатки".

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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