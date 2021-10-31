Лавров и глава ВОЗ сошлись во мнении о необходимости укрепления глобального здравоохранения
Они также обсудили специальную сессию ассамблеи здравоохранения по международному соглашению о подготовке к пандемиям. Она пройдёт в ноябре.
Фото © t.me / MariaVladimirovnaZakharova
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус в ходе саммита G20 в Риме согласился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым по поводу необходимости укрепления глобальной архитектуры здравоохранения.
"Встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на саммите G20 в Риме, и мы согласились, что мы должны укреплять глобальную архитектуру здравоохранения, включая ключевую роль ВОЗ, для предотвращения угроз здоровью людей", — сообщил Гебреисус в "Твиттере".
Гендиректор ВОЗ также отметил, что они с Лавровым обсудили предстоящую специальную сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения по международному соглашению, которое касается подготовки к пандемиям и ответных мер. Заседание пройдёт в ноябре.
Ранее глава ВОЗ поблагодарил Владимира Путина за инициативу о взаимном признании вакцин в G20. Российский лидер озвучил такое предложение во время онлайн-выступления на саммите "Большой двадцатки".
Комментариев: 0