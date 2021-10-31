В России установлен новый антирекорд по числу заболевших ковидом за сутки
От болезни за 24 часа вылечилось 27 115 человек, общее число выздоровевших достигло 7 358 539.
Фото © ТАСС / Донат Сорокин
В России за минувшие сутки выявлено 40 993 новых случая заражения коронавирусом. Это максимум с начала пандемии и больше, чем количество выздоровевших. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией.
Как отмечается, у 8,8% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки полностью выздоровело 27 115 человек. Скончалось 1158 человек — немногим меньше, чем 29 октября, когда был зафиксирован антирекорд по смертности. Условная летальность осталась на уровне 2,8%. Больше всего заразившихся коронавирусной инфекцией зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.
Всего с начала эпидемии коронавируса на территории РФ выявили 8 513 790 случаев заражения CoViD-19.
"За весь период выписано по выздоровлении в России 7 358 539 человек. За весь период в России умерло 238 538 человек", — отмечается в сообщении штаба.
Ранее врач Татьяна Руженцова заявила о способности дельта-штамма коронавируса менять голос человека. Инфекция приводит к сбоям в работе различных систем организма, в том числе нервной. Ещё страдают лёгкие, сердце, желудок.
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