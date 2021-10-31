Нерабочие дни повысили интерес к поиску специалистов в Сети и сайтам знакомств

В Москве в преддверии нерабочих дней — с 20 по 28 октября — в сервисе поиска специалистов "Профи.ру" зарегистрировалось около 17 тысяч новых работников. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ресурса. Отмечается, что по сравнению с предыдущей неделей чаще остальных свою анкету на сайте оставляли парикмахеры (рост составил 82%), мастера маникюра (39%), специалисты по мелкому ремонту (14%).

Об увеличении числа пользователей на 6% сообщили и в онлайн-сервисе услуг YouDo. По словам представителя пресс-службы ресурса Анастасии Володиной, самой востребованной категорией стала "Красота и здоровье". Так, число мастеров-бровистов возросло на 17% по сравнению с 12–19 октября, мастеров ногтевого сервиса — на 6%. Кроме того, во время нерабочих дней из-за межсезонья увеличилось число специалистов по замене колёс. Рост количества курьеров, занятых в доставке продуктов и еды, составил 15%, клинеров — 6%, помощников по вывозу мусора — 5%. На 5% стало больше новых SMM-специалистов, на 7% — копирайтеров, на 6% — психологов и психотерапевтов.

Некоторые россияне решили использовать освободившееся время с пользой и заняться обучением. Управляющий партнёр Skyeng Александр Ларьяновский рассказал, что сервис зафиксировал увеличение спроса на занятия в период с 20 по 28 октября. При этом такая тенденция наблюдается как в основном направлении (обучение английскому языку взрослых), так и в детском.

"Особенно заметен рост интереса к внеклассным занятиям для детей. Так, направление Skysmart Pro (школа будущих профессий Skysmart) зафиксировало рост заявок на обучение программированию на 46% по сравнению с предыдущей неделей. Хотя сезонная динамика в этот период обычно отрицательная", — сказал Ларьяновский, отметив, что нельзя точно сказать, связана ли тенденция со школьными каникулами или является совокупным следствием других факторов.

В свою очередь, PR-менеджер сервиса знакомств "Мамба" Наталья Красильникова рассказала, что после объявления нерабочих дней показатели ресурса начали расти, как и весной прошлого года, "когда пик регистраций пришёлся на апрель — самый разгар самоизоляции".

"Сразу после новостей о введении нерабочей недели количество платежей на одного платящего пользователя на "Мамбе" выросло на 3% буквально за сутки. Люди стали активнее продвигать свои анкеты для того, чтобы найти пару и вместе провести вынужденные каникулы. Количество лайков выросло на 5%, что свидетельствует о том, что люди активнее свайпают вправо. Они более открыты к возможной взаимной симпатии, поэтому ставят больше лайков", — отметила Красильникова.

По её словам, девушки стали чаще отвечать парням — показатели этой статистики увеличились на 2,5% по сравнению с днём накануне объявления ограничений. Кроме того, подчеркнула представитель сервиса, особым спросом в период нерабочих дней онлайн-знакомства стали пользоваться в курортных регионах. Например, в Калининграде число регистраций увеличилось на 8,5%, на Кубани — на 10,2%, в Крыму — на 7,5%. Красильникова предположила, что в этих субъектах ждут притока туристов и открыты к знакомствам.