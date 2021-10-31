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Как распознать мошеннические приложения при онлайн-покупках, рассказал эксперт

Из-за невнимательности можно лишиться денег и не получить товар. Вернуть свои кровные будет непросто.

31 октября, 00:06
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Совершая онлайн-покупки через телефон, многие россияне предпочитают использовать не сайты магазинов, а приложения. У такого метода есть один недостаток — списанные в случае мошенничества деньги никто не вернёт, предупредил эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры "Безопасность в цифровом мире" МГТУ имени Баумана Виталий Вехов.

"На сайте худо-бедно можно отследить по договору, кто этот сайт или страницу сайта арендовал и использовал. Если вас обманут там, то вы сможете найти концы и в правовом порядке взыскать ущерб, который был вам причинён. А вот по приложению определить лицо, с которого взыскивать деньги, сложно", — объяснил Вехов в интервью радио Sputnik.

Избежать такого при покупке онлайн можно только одним способом — скачать приложение с проверенного, официального сайта. Тогда будет гарантия безопасности, подчёркивает Вехов. Даже если с товаром что-то пойдёт не так или его вовсе не пришлют — вопрос можно будет решать.

"Нельзя устанавливать приложение, которое предлагает навязчивая всплывающая реклама, потому что это фейковое приложение с вероятностью 60%. Если хотите точно не фейковый софт, то скачивайте его через официальный сайт того или иного магазина", — советует Вехов.

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Ранее Лайф писал, что россиян предупредили об активности мошенников в нерабочие дни. По словам эксперта, злоумышленники по большей части будут предлагать сверхдоходные инвестиции в фондовый рынок и криптобиржи.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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