Актриса Юлия Пересильд, которая вернулась на Землю после экспедиции на Международную космическую станцию (МКС), сразу после полёта взяла отпуск. В "Инстаграме" знаменитость выложила фото с Мальдив в купальнике и призналась в совершённой до этого ошибке.

Фото © Instagram / Юлия Пересильд

"Почему же я так редко позволяю себе отдыхать? Это ошибка. Признаю. Как же многого я себя лишаю… Океан… Воздух... Вокруг красота. Рядом дети, родители… Абсолютное Счастье", — подписала фото с отдыха Пересильд.

Купальник на фото хоть и раздельный, но довольно-таки целомудренного покроя, в один тон, голубого цвета, в стиле ретро. Снимок сделан без привычных "инстаграмных" поз — Пересильд в тёмных очках просто идёт по побережью. Поклонники сразу оценили и "визуал", и текст. Все они были единодушны, что "космическая Юля" прекрасна и заслужила хороший отдых. Постом ранее актриса призналась, что на Мальдивах в первый раз.

"Вот надо было в космос слетать, чтобы понять. И это хорошо", "Чудесного отдыха, космическая наша Юлечка!", "Юленька, Вам нужна разгрузка. Надо набраться сил. Силы нужны для новых прекрасных ролей. Берегите себя. Вы лучшая", — в таком доброжелательном духе прокомментировали фанаты актрисы её публикацию.