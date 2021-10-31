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"Как многого я себя лишаю": Пересильд после работы в космосе отправилась отдыхать на Мальдивы

Фанаты назвали актрису "космической Юлей" и призвали её набираться сил ради новых ролей.

30 октября, 23:47
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CVnRMX_BwKP/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Юлия Пересильд</a></p>

Фото © Instagram / Юлия Пересильд

Актриса Юлия Пересильд, которая вернулась на Землю после экспедиции на Международную космическую станцию (МКС), сразу после полёта взяла отпуск. В "Инстаграме" знаменитость выложила фото с Мальдив в купальнике и призналась в совершённой до этого ошибке.

Фото © Instagram / Юлия Пересильд

Фото © Instagram / Юлия Пересильд

"Почему же я так редко позволяю себе отдыхать? Это ошибка. Признаю. Как же многого я себя лишаю… Океан… Воздух... Вокруг красота. Рядом дети, родители… Абсолютное Счастье", — подписала фото с отдыха Пересильд.

Купальник на фото хоть и раздельный, но довольно-таки целомудренного покроя, в один тон, голубого цвета, в стиле ретро. Снимок сделан без привычных "инстаграмных" поз — Пересильд в тёмных очках просто идёт по побережью. Поклонники сразу оценили и "визуал", и текст. Все они были единодушны, что "космическая Юля" прекрасна и заслужила хороший отдых. Постом ранее актриса призналась, что на Мальдивах в первый раз.

"Вот надо было в космос слетать, чтобы понять. И это хорошо", "Чудесного отдыха, космическая наша Юлечка!", "Юленька, Вам нужна разгрузка. Надо набраться сил. Силы нужны для новых прекрасных ролей. Берегите себя. Вы лучшая", — в таком доброжелательном духе прокомментировали фанаты актрисы её публикацию.

"Не хотелось расставаться": Актриса Пересильд поделилась эмоциями после возвращения с МКС

"Не хотелось расставаться": Актриса Пересильд поделилась эмоциями после возвращения с МКС

Ранее Лайф сообщал, что актриса Пересильд на МКС работала на грани возможностей. Она боялась физически не справиться с задачей по съёмке фильма в космосе.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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