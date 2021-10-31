Южная Корея презентовала свой аналог российского истребителя Checkmate

Южная Корея представила истребитель KF-21. Он является своего рода аналогом российского боевого однодвигательного самолёта Checkmate. Боевую машину показали на выставке вооружений SITDEF 2021, проходящей в городе Лима (Перу).

Как пишет ТАСС, южнокорейский истребитель обладает максимальной взлётной массой 25 600 кг. Самолёт будет способен развивать скорость до 2200 км/ч и нести полезную нагрузку до 7700 кг. В отличие от Checkmate, южнокорейский истребитель оснащается двумя двигателями общей тягой 20 тонн.

KF-21 будет способен нести вооружение на 10 точках подвески, а также получит радиолокационную станцию с активной фазированной антенной решёткой. Самолёт будет поставляться в одноместной и двухместной конфигурации.