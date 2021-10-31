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Южная Корея презентовала свой аналог российского истребителя Checkmate

В отличие от детища ОКБ Сухого, он оснащён двумя двигателями. Их общая тяга достигает 20 тонн.

30 октября, 23:34
<p>Фото © ТАСС / ЕРА</p>

Фото © ТАСС / ЕРА

Южная Корея представила истребитель KF-21. Он является своего рода аналогом российского боевого однодвигательного самолёта Checkmate. Боевую машину показали на выставке вооружений SITDEF 2021, проходящей в городе Лима (Перу).

Как пишет ТАСС, южнокорейский истребитель обладает максимальной взлётной массой 25 600 кг. Самолёт будет способен развивать скорость до 2200 км/ч и нести полезную нагрузку до 7700 кг. В отличие от Checkmate, южнокорейский истребитель оснащается двумя двигателями общей тягой 20 тонн.

KF-21 будет способен нести вооружение на 10 точках подвески, а также получит радиолокационную станцию с активной фазированной антенной решёткой. Самолёт будет поставляться в одноместной и двухместной конфигурации.

В США объяснили преимущества российского истребителя Су-75 Checkmate перед конкурентами

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Лайф напоминает, что российский истребитель пятого поколения Checkmate был представлен на авиасалоне МАКС-2021 20 июля. Это лёгкий однодвигательный самолёт, аналогов которому в России до сих пор не было. Он сочетает в себе инновационные решения и технологии, обладает малой заметностью и высокими лётно-техническими характеристиками.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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