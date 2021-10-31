"Полный натюрель": Дана Борисова шокировала подписчиков целлюлитом
Знаменитость показала два фото — отредактированное и реальное. Одни это оценили, другие были неприятно удивлены.
Телеведущая Дана Борисова продемонстрировала подписчикам своё тело в купальнике и без фотошопа. Соответствующий снимок она опубликовала в своём аккаунте в "Инстаграме".
Дана Борисова похвасталась целлюлитом в "Инстаграме". Видео © Instagram / danaborisova_official
На опубликованных кадрах журналистка предстала в чёрном купальнике. На некоторых фото Борисова выглядит довольно стройной. Этого удалось достичь, по признанию самой телеведущей, благодаря фотошопу. Однако одно из фото было представлено без ретуши.
"Ох, давненько я подобные фотки не выставляла! Если честно, то реально подзабыла, какие позы на снимке приличные, а какие — нет. Фотошоп присутствует, и только ноги! Дальше — полный натюрель", — подчеркнула теледива.
Подписчики не пришли к единому мнению. Одним журналистка в "натуральном виде" понравилась, а другие ужаснулись, насколько она располнела.
"Да, третья фотка лишняя", — написал один из комментаторов.
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А ранее Лайф сообщал, что Дана Борисова рассказала об изнасиловании и аборте, через которые она прошла, чтобы работать на ТВ. Ведущая пополнила череду трагических признаний от звёздных женщин, которые подверглись жестокому обращению.
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