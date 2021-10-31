Телеведущая Дана Борисова продемонстрировала подписчикам своё тело в купальнике и без фотошопа. Соответствующий снимок она опубликовала в своём аккаунте в "Инстаграме".

Дана Борисова похвасталась целлюлитом в "Инстаграме". Видео © Instagram / danaborisova_official

На опубликованных кадрах журналистка предстала в чёрном купальнике. На некоторых фото Борисова выглядит довольно стройной. Этого удалось достичь, по признанию самой телеведущей, благодаря фотошопу. Однако одно из фото было представлено без ретуши.

"Ох, давненько я подобные фотки не выставляла! Если честно, то реально подзабыла, какие позы на снимке приличные, а какие — нет. Фотошоп присутствует, и только ноги! Дальше — полный натюрель", — подчеркнула теледива.

Подписчики не пришли к единому мнению. Одним журналистка в "натуральном виде" понравилась, а другие ужаснулись, насколько она располнела.

"Да, третья фотка лишняя", — написал один из комментаторов.