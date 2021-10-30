Рэпер Дрейк подарил себе уникальные часы за $5,5 млн

Эта модель часов изготовлена в единственном экземпляре. Аксессуар сделал бренд Richard Mille. Как сообщает Tmz, циферблат покрыт сапфировым стеклом. Часы инкрустированы бриллиантами, а главной изюминкой украшения является турбийон — особенный механизм, обеспечивающий максимальную точность хода. Специалисты называют это приобретение не просто щедрым подарком самому себе, но и крупной инвестицией Дрейка. Ведь на момент выпуска часы стоили 2,8 миллиона долларов, а сейчас, всего два года спустя, их стоимость выросла почти вдвое. Не далее как месяц назад рэпер приобрёл эксклюзивные часы из коллекции Patek Philippe — Golden Ellipse — почти точную копию тех часов, которые Елизавета II носила в середине 1980-х.