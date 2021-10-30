Рэпер Дрейк подарил себе уникальные часы за $5,5 млн
Эксперты расценивают это приобретение не как простую покупку, ведь эксклюзивная модель от Richard Mille за последние годы поднялась в цене вдвое. Так что это и хорошее вложение для музыканта.
Фото © Instagram/champagnepapi
Роскошная коллекция часов рэпера Дрейка — лучшего артиста десятилетия по версии Billboard — пополнилась часами за $5,5 млн (около 387 миллионов рублей). Порадовать себя таким продуктом ювелирной индустрии музыкант решил в честь дня рождения.
Рэпер Дрейк подарил себе уникальные часы за $5,5 млн. Фото ©Tmz
Эта модель часов изготовлена в единственном экземпляре. Аксессуар сделал бренд Richard Mille. Как сообщает Tmz, циферблат покрыт сапфировым стеклом. Часы инкрустированы бриллиантами, а главной изюминкой украшения является турбийон — особенный механизм, обеспечивающий максимальную точность хода. Специалисты называют это приобретение не просто щедрым подарком самому себе, но и крупной инвестицией Дрейка. Ведь на момент выпуска часы стоили 2,8 миллиона долларов, а сейчас, всего два года спустя, их стоимость выросла почти вдвое. Не далее как месяц назад рэпер приобрёл эксклюзивные часы из коллекции Patek Philippe — Golden Ellipse — почти точную копию тех часов, которые Елизавета II носила в середине 1980-х.
Ранее Лайф сообщал, что в Instagram Дрейк подписался на плиточника Москвы Дмитрия Дроздова. После чего некий молодой музыкант даже предлагал выкупить у него аккаунт за один миллион рублей.
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