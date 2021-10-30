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Лавров обсудил с турецким коллегой ситуацию на Балканах и Кавказе

На повестке дня был вопрос по поводу запуска регионального механизма "3+3".

30 октября, 19:30
<p>Фото © Telegram / <a href="https://t.me/MariaVladimirovnaZakharova" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Мария Захарова</a></p>

Фото © Telegram / Мария Захарова

Министры иностранных дел России Сергей Лавров и Турции Мевлют Чавушоглу обсудили на встрече в Риме ситуацию на Балканах и Кавказе. В частности, они коснулись регионального механизма в формате "3+3" на Южном Кавказе.

"Основное внимание в ходе беседы было уделено координации усилий двух стран по дальнейшей стабилизации ситуации на Балканах и в Закавказье", – говорится в распространенном сообщении МИД РФ по итогам встречи.

Стороны обсудили возможность совместных шагов по содействию боснийскому урегулированию, в том числе с использованием многосторонних форматов. Также состоялся обмен мнениями относительно перспектив запуска регионального механизма "3+3" для разблокирования экономических и транспортных связей на Южном Кавказе.

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А ранее Эрдоган обсудил с Путиным отношения Турции и РФ. Лидеры двух стран во время телефонного звонка также подняли тему региональных вопросов, уточнили в Анкаре.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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