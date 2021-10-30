Лавров обсудил с турецким коллегой ситуацию на Балканах и Кавказе

Министры иностранных дел России Сергей Лавров и Турции Мевлют Чавушоглу обсудили на встрече в Риме ситуацию на Балканах и Кавказе. В частности, они коснулись регионального механизма в формате "3+3" на Южном Кавказе.

"Основное внимание в ходе беседы было уделено координации усилий двух стран по дальнейшей стабилизации ситуации на Балканах и в Закавказье", – говорится в распространенном сообщении МИД РФ по итогам встречи.

Стороны обсудили возможность совместных шагов по содействию боснийскому урегулированию, в том числе с использованием многосторонних форматов. Также состоялся обмен мнениями относительно перспектив запуска регионального механизма "3+3" для разблокирования экономических и транспортных связей на Южном Кавказе.