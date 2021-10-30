Российского судью отстранили прямо по ходу турнира UFC из-за отказа останавливать бой

Российского судью Вячеслава Киселёва отстранили от работы прямо по ходу турнира UFC 267 из-за его отказа останавливать один из боёв.

Россиянин обслуживал поединок, в котором встретились Элизеу Залески дус Сантус из Бразилии и француз Бенуа Сен-Дени. Во втором раунде дус Сантус начал мощно избивать своего соперника, однако Киселёв решил продолжать бой. Остановить поединок его просили комментаторы, а также сам бразилец.