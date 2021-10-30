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Российского судью отстранили прямо по ходу турнира UFC из-за отказа останавливать бой

Прервать поединок его призывали комментаторы матча, а также избивший соперника спортсмен.

30 октября, 19:17

Скриншот © Twitter / UFC

Российского судью Вячеслава Киселёва отстранили от работы прямо по ходу турнира UFC 267 из-за его отказа останавливать один из боёв.

Россиянин обслуживал поединок, в котором встретились Элизеу Залески дус Сантус из Бразилии и француз Бенуа Сен-Дени. Во втором раунде дус Сантус начал мощно избивать своего соперника, однако Киселёв решил продолжать бой. Остановить поединок его просили комментаторы, а также сам бразилец.

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Добавим, что в итоге Элизеу Залески дус Сантус сумел одержать победу единогласным решением судей матча.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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