Российского судью отстранили прямо по ходу турнира UFC из-за отказа останавливать бой
Прервать поединок его призывали комментаторы матча, а также избивший соперника спортсмен.
Скриншот © Twitter / UFC
Российского судью Вячеслава Киселёва отстранили от работы прямо по ходу турнира UFC 267 из-за его отказа останавливать один из боёв.
Россиянин обслуживал поединок, в котором встретились Элизеу Залески дус Сантус из Бразилии и француз Бенуа Сен-Дени. Во втором раунде дус Сантус начал мощно избивать своего соперника, однако Киселёв решил продолжать бой. Остановить поединок его просили комментаторы, а также сам бразилец.
Добавим, что в итоге Элизеу Залески дус Сантус сумел одержать победу единогласным решением судей матча.
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