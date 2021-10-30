Утечка раскрыла план по привлечению детей в Facebook

Соцсеть Facebook, сменившая название на Meta, собиралась расширить потребительскую базу и нарастить прибыль с помощью шестилетних пользователей. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на пост из внутреннего блога компании, датированный апрелем.

Отмечается, что корпорация собиралась нанять сотрудников, которые будут заниматься пересмотром полного спектра продуктов для ребят возрастом от шести до девяти лет и подростков от 10 до 12 лет. Сейчас Facebook ориентируется на возрастные группы от 13 лет.

В настоящий момент нельзя узнать наверняка, в какой степени эти планы были воплощены в жизнь. Кроме того, объявлений компании о соответствующих вакансиях сейчас нет.