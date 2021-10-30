Утечка раскрыла план по привлечению детей в Facebook
Цель корпорации — расширение базы пользователей и наращивание прибыли. В настоящий момент нельзя узнать наверняка, в какой степени планы были воплощены в жизнь.
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Соцсеть Facebook, сменившая название на Meta, собиралась расширить потребительскую базу и нарастить прибыль с помощью шестилетних пользователей. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на пост из внутреннего блога компании, датированный апрелем.
Отмечается, что корпорация собиралась нанять сотрудников, которые будут заниматься пересмотром полного спектра продуктов для ребят возрастом от шести до девяти лет и подростков от 10 до 12 лет. Сейчас Facebook ориентируется на возрастные группы от 13 лет.
В настоящий момент нельзя узнать наверняка, в какой степени эти планы были воплощены в жизнь. Кроме того, объявлений компании о соответствующих вакансиях сейчас нет.
Компания Facebook с четверга, 28 октября, изменила название на Meta. Марк Цукерберг представил новый логотип в виде синей ленты Мёбиуса и отметил, что пользователям Meta не понадобится Facebook для использования других сервисов корпорации. Миллиардер добавил, что теперь все продукты компании объединены общим видением — воплощать в жизнь метавселенную. И теперь есть название, которое отражает масштабы этого. Акции компании после переименования пошли вверх.
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