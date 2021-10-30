Сирийские системы ПВО сбили две ракеты, выпущенные Израилем

Силы противовоздушной обороны Сирии сбили две из восьми ракет, выпущенных истребителями F-16 Израиля вблизи Голанских высот. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"30 октября с 12:25 до 12:28 четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля со своей территории вблизи Голанских высот без захода в воздушное пространство Сирии нанесли удар восемью управляемыми ракетами Delilah по объектам ПВО САР, находящимся в 20 км западнее и в 12 км северо-западнее Дамаска", — сообщил Кулить.

Две ракеты сирийские военные уничтожили при помощи зенитного ракетного комплекса российского производства "Бук-М2Э". В результате израильского удара пострадали двое сирийских военных, "причинён незначительный ущерб инфраструктуре".

Кулить добавил, что российские военные продолжают выполнять миротворческие задачи на севере Сирии. Они обеспечивают безопасность движения гражданских автоколонн, проводят гуманитарные акции. В Телль-Рифъате также ведут совместное патрулирование с турецкими силами.