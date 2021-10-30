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Сирийские системы ПВО сбили две ракеты, выпущенные Израилем

Двое военнослужащих САР получили ранение, причинён незначительный ущерб инфраструктуре.

30 октября, 19:19
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Силы противовоздушной обороны Сирии сбили две из восьми ракет, выпущенных истребителями F-16 Израиля вблизи Голанских высот. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"30 октября с 12:25 до 12:28 четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля со своей территории вблизи Голанских высот без захода в воздушное пространство Сирии нанесли удар восемью управляемыми ракетами Delilah по объектам ПВО САР, находящимся в 20 км западнее и в 12 км северо-западнее Дамаска", — сообщил Кулить.

Две ракеты сирийские военные уничтожили при помощи зенитного ракетного комплекса российского производства "Бук-М2Э". В результате израильского удара пострадали двое сирийских военных, "причинён незначительный ущерб инфраструктуре".

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Кулить добавил, что российские военные продолжают выполнять миротворческие задачи на севере Сирии. Они обеспечивают безопасность движения гражданских автоколонн, проводят гуманитарные акции. В Телль-Рифъате также ведут совместное патрулирование с турецкими силами.

Ранее Лайф сообщал, что ракетный удар был нанесён по военной базе США в Сирии. Целью атаки стали казармы и хозяйственные постройки.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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