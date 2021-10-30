Американская певица Мадонна продолжает эпатировать публику, на этот раз она снялась для журнала V Magazine в образе мёртвой Мэрилин Монро. Судя по всему, даже для преданных фанатов это уже перебор, поскольку многие из них жёстко осудили творчество 63-летней артистки.









По задумке фотографии воссоздают сцену самоубийства Мэрилин Монро — помятая постель, флакончики со снотворным, меха, бриллианты и разбросанные вокруг люксовые сумки. Именно в таком виде в августе 1962 года следователи запечатлели спальню знаменитой блондинки, в которой нашли её без признаков жизни. На одной из фотографий Мадонна лежит в таком же положении, как актриса. Однако певица решила опошлить фото, выпятив на камеру голую пятую точку, обтянутую колготками в сетку.

В комментариях под снимками тут же поднялась буря негодования. Многие сочли фотосессию Мадонны пошлой и неуместной. "Меня тошнит от этого", "Нельзя спекулировать на чужой смерти", "Бабуля совсем рехнулась", "Кто-нибудь, остановите её", — так высказались пользователи.