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"Кто-нибудь, остановите её": Мадонну застыдили за фото в образе мёртвой Мэрилин Монро

Вероятно, 63-летняя певица рассчитывала, что снимки вызовут всеобщее восхищение, однако на деле оказалось совсем не так. Многие сочли провокационные кадры пошлыми и неуместными.

30 октября, 19:37

Фото © Instagram / madonna

Американская певица Мадонна продолжает эпатировать публику, на этот раз она снялась для журнала V Magazine в образе мёртвой Мэрилин Монро. Судя по всему, даже для преданных фанатов это уже перебор, поскольку многие из них жёстко осудили творчество 63-летней артистки.

  • Фото © Instagram / vmagazine
    Фото © Instagram / vmagazine
  • Фото © Instagram / madonna
    Фото © Instagram / madonna
  • Фото © Instagram / madonna
    Фото © Instagram / madonna
  • Фото © Instagram / madonna
    Фото © Instagram / madonna

Фото © Instagram / vmagazine

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По задумке фотографии воссоздают сцену самоубийства Мэрилин Монро — помятая постель, флакончики со снотворным, меха, бриллианты и разбросанные вокруг люксовые сумки. Именно в таком виде в августе 1962 года следователи запечатлели спальню знаменитой блондинки, в которой нашли её без признаков жизни. На одной из фотографий Мадонна лежит в таком же положении, как актриса. Однако певица решила опошлить фото, выпятив на камеру голую пятую точку, обтянутую колготками в сетку.

63-летняя Мадонна решила нарушить покой телезрителей и задрала мини-юбку

63-летняя Мадонна решила нарушить покой телезрителей и задрала мини-юбку

В комментариях под снимками тут же поднялась буря негодования. Многие сочли фотосессию Мадонны пошлой и неуместной. "Меня тошнит от этого", "Нельзя спекулировать на чужой смерти", "Бабуля совсем рехнулась", "Кто-нибудь, остановите её", — так высказались пользователи.

Ранее Мадонна превратила примерку в эротическое шоу, позируя перед камерой в одних чулках. Певица устроила настоящую фотосессию, рейтинг которой стремительно приблизился к 18+.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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