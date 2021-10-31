В США при столкновении авто и поезда погибло три человека
Все они находились в автомобиле, который тяжёлый состав раздавил, не успев затормозить.
Фото © Twitter / The Hill
После столкновения поезда и автомобиля в Южной Каролине погибло три человека. Все они находились в легковушке. Ещё одному удалось выжить
Как пишет ABC News, в поезде было около 500 человек, никто из них не пострадал.
А ранее Лайф рассказывал, что австралиец намеренно бросил машину на путях и пустил поезд под откос. В больницу попали трое пассажиров и машинист, которого с трудом достали из кабины локомотива.
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