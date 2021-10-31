Партия Саакашвили потерпела поражение на выборах в Грузии

Действующий глава администрации Тбилиси Каха Каладзе набирает 55,7% голосов во втором туре муниципальных выборов, сообщает Центральная избирательная комиссия Грузии после обработки бюллетеней примерно с 53% участков. Его конкурент от оппозиционной партии "Единое национальное движение" (правящая при президентстве Михаила Саакашвили) Ника Мелия — 44,3% голосов.

Как сообщает ЦИК Грузии, кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" лидируют и в остальных четырёх крупных городах Грузии — Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави. Такая же тенденция и в 13 мелких городах. Единственный город, где побеждает кандидат от "Единого национального движения" Георгий Харчилава, — Цаленджиха (Самегрело — Верхняя Сванетия). Он набирает 51,5% голосов. Ещё в одном городе — Сенаки — подсчёт голосов пока не произведён.

Правящая партия преобладает в избирательных бюллетенях во всех городах Грузии. Так, в Батуми обработаны данные с 22,9% участков, Арчил Чиковани набирает там 53,3%. В Кутаиси (25,8% участков) — кандидат от "Грузинской мечты" Иосиф Хахалеишвили (51,5%). В Поти (51% участков) — кандидат от "Грузинской мечты" Бека Вачарадзе (58%). Рустави (43% участков) — кандидат от правящей партии Нино Лацабидзе (54%).

В Грузии в субботу выбирали глав 20 муниципалитетов, в том числе крупных городов — Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави. А также определяли состав местных собраний в 24 мажоритарных округах. Первый тур выборов состоялся 2 октября. Правящая партия "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" тогда набрала 46,7%, победив в 44 из 64 муниципалитетах.