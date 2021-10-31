В ночь с 31 октября на 1 ноября в мире отмечают Хэллоуин — канун Дня Всех Святых в католической церкви. В массовой же культуре этот праздник стал символом стирания границ между миром людей и нечисти, считают эксперты. Первоначально в народной традиции в праздновании отражалась идея торжества святости над злом: злая сила должна была обратиться в бегство в навечерие Дня Всех Святых. Римско-католическая Архиепархия Божией Матери в Москве призывает трактовать его только в изначальной, христианской традиции, без ухода в светскую "бездуховность".

"Позже в англо-саксонской традиции возникло светское, коммерческое воплощение праздника. Теперь он сводится к упоению уродством, злобой, нечистотой — и христианский дух из него ушёл", — подчёркивает генеральный викарий Римско-католической Архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов в интервью РИА "Новости".

В еврейских общинах по всему миру, по словам президента Российского еврейского конгресса Юрия Каннера, Хэллоуин не празднуют ни в каком виде. По его мнению, это происходит потому, что праздник не имеет отношения к вере в Бога. Предостерёг от участия в этом празднике и известный церковный публицист клирик Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви иеромонах Макарий (Маркиш). Он назвал Хэллоуин антихристианским и призвал беречь от него детей, поскольку те "восприимчивы, и, если родители не демонстрируют негативного отношения к такой среде, дети привыкают". "Ничего хорошего" не находит в празднике и религиовед Роман Силантьев. Учёный считает, что в Хэллоуине есть элементы язычества и сатанизма и в этом процессе происходит стирание границ.