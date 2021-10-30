Наш ответ Хэллоуину: костюмы, которые советские мамы шили для утренников

Праздники, карнавалы, утренники, конкурсы — в России и Советском Союзе ребята наряжались не раз в год, а регулярно. И, если за границей достать готовый костюм не составляло труда, нашим родителям приходилось серьёзно потрудиться, чтобы за ребёнка не было стыдно. Но всё равно у них получались просто шикарные образы. Только посмотрите на этих юных космонавтов!

А вот за такие костюмы сейчас родителей мальчика бы точно, как говорит молодёжь, "отменили". Хотя посыл у ребёнка исключительно положительный и никакого расизма в нём не было. На ленте написано: "Независимость Африке".

Фото © Pikabu / IDDDQD

А на этом костюме можно заметить детали, которые никуда не пропали до сих пор. Как только в Союзе появилась пушистая мишура, родители сразу стали приклеивать её к одежде детей. Так обычное летнее платьишко превращалось в карнавальное и очень праздничное.

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Шли десятилетия, возможностей покупать готовые образы дошла и до нас, но что делать, если ребёнок решил стать кем-то, чьего костюма просто не существует? Конечно же, шить! Самим. Этот волк точно был в центре внимания на празднике. А родители наверняка ночами собирали маску из детских хлопчатобумажных колготок.

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Моя мама сделала лучший костюм, когда я был маленьким

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Нашёл старую фотографию с утренника 2002 года, помню костюм мама сшила сама💔 Телепузик По передаёт вам пламенный джингелбелс

Фото © Twitter / sssaaallleeekkk

Сшила мама ребёнку костюм на осенний бал

Фото © Twitter / vipka3ax777

Папа соорудил костюм для сына на конкурс ко Дню космонавтики. 1-е место!

Фото © Twitter / Dysha27

Привычка делать костюмы своими руками осталась у многих и сегодня. Правда, бесконечные мальчики-зайчики, снежинки и клоуны уже в прошлом. Теперь новые тенденции. К примеру, образы, полностью сделанные из переработанных материалов. "У Вари сегодня утренник, где будет конкурс костюмов из бросового материала. Мама Настя сшила костюм индейца из ашановских пакетов", — поделилась пользовательница в "Твиттере" mrsBelous.

Фото © Twitter / mrsBelous

У современных детей и совсем другие любимые герои, а значит, и на карнавалах всё больше появляются костюмы, которые взрослое поколение ну никак не поймёт. И только преподаватели на одной волне с подопечными поддерживают их: "Коротко о праздниках: первокласснику на утренник бабушка сшила костюм Among Us. Примеряли всей учительской", — tapochki.