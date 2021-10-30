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Горе от ума: Как неудачные изобретения убивали своих создателей

История знает множество примеров, когда изобретатели становились жертвами собственных открытий. Пытаясь ускорить технический прогресс или просто облегчить себе жизнь, они допускали роковые ошибки.

30 октября, 09:30

Фото © Niagara Falls Public Library

Их изобретения нередко опережали время и могли обеспечить своим авторам долгую счастливую жизнь, но у судьбы было другое мнение на этот счёт. Mental Floss вспоминает инженеров и конструкторов, которые пали жертвами собственных ноу-хау.

Маяк Уинстенли

Генри Уинстенли и его маяк. Изображения © Wikimedia Commons

Генри Уинстенли и его маяк. Изображения © Wikimedia Commons

Изобретатель Генри Уинстенли жил в Англии XVII века. Он построил "музей механических чудес" и "водный театр", куда продавал билеты. На заработанные деньги Уинстенли купил пять кораблей, два из которых почти сразу разбились о скалы. Позже он соорудил в месте крушения маяк, чтобы другие суда не постигла та же участь. Но однажды ночью сильнейший шторм снёс всю конструкцию вместе с его создателем, который находился внутри. С тех пор его никто не видел.

Кровать для лежачих больных Миджли

Томас Миджли и кровать для лежачих больных. Фото © Wikimedia Commons / The Brag

Томас Миджли и кровать для лежачих больных. Фото © Wikimedia Commons / The Brag

Открытия американского химика Томаса Миджли широко применялись в ХХ веке. К их числу относятся тетраэтилсвинец, который добавляли в бензин для предотвращения детонации, и фреоны, использовавшиеся в качестве хладагентов в бытовой технике. Хотя оба вещества в итоге оказались чрезвычайно вредны для окружающей среды, Миджли получил всемирное признание. В 51 год учёный заболел полиомиелитом и оказался прикован к постели. Он изобрёл систему шкивов, которая помогала ему принимать сидячее положение в кровати. 2 ноября 1944 года Миджли запутался в её тросах и задохнулся.

Бочка Сусека

Карел Сусек в бочке после спуска с Ниагарского водопада. Фото © Niagara Falls Public Library

Карел Сусек в бочке после спуска с Ниагарского водопада. Фото © Niagara Falls Public Library

Карел Сусек прославился в 1984 году, когда стал первым каскадёром, который выжил, преодолев Ниагарский водопад в бочке. Секрет заключался в развесовке, которая позволяла ему оставаться в вертикальном положении. Сусек промчался вниз со скоростью более 120 км/ч, но отделался лишь парой синяков. Через несколько месяцев он решил закрепить успех в новой бочке собственной конструкции. Экстремала сбросили в чан с водой с крыши стадиона в Хьюстоне, но во время полёта бочка начала вращаться и в итоге Сусек упал на землю с высоты более 50 метров. Он умер в больнице.

Аэромобиль Смолински

Генри Смолински и аэромобиль AVE Mizar. Фото © Fact Republik / Wikimedia Commons

Генри Смолински и аэромобиль AVE Mizar. Фото © Fact Republik / Wikimedia Commons

Авиаинженер Генри Смолински сделал успешную карьеру в проектировании реактивных самолётов и ракет, а в начале 1970-х он был одержим идеей создания летающего автомобиля. Вместо того чтобы строить его с нуля, Смолински хотел придумать лёгкие крылья и хвостовую часть, которые можно было бы крепить болтами к обычным машинам. Прототип на базе Ford Pinto и двухмоторного самолёта Cessna отправился в полёт 11 сентября 1973 года. Он рухнул спустя несколько секунд после взлёта. В аварии никто не выжил.

Мопед Нельсона

Уильям Нельсон. Изображение © Pinterest

Уильям Нельсон. Изображение © Pinterest

Приладить двигатель к средствам передвижения, в которых используется мускульная сила человека, хотели многие инженеры. Одним из них был 24-летний Уильям Нельсон, работавший в компании General Electric. В 1903 году он тестировал прототип своего моторизованного велосипеда на загородных дорогах. Пробная поездка закончилась печально: в очередной раз разогнавшись с холма, Нельсон опрокинулся и погиб на месте.

Аэровагон Абаковского

Валериан Абаковский и аэровагон. Фото © Wikimedia Commons

Валериан Абаковский и аэровагон. Фото © Wikimedia Commons

Родившийся в Латвии советский шофёр Валериан Абаковский попытался создать высокоскоростной вагон для путешествий чиновников по стране. 25-летний изобретатель сконструировал обтекаемый поезд, оснащённый авиационным двигателем и пропеллером в задней части, который мог разгоняться до 140 км/ч. 24 июля 1921 года Абаковский и около 20 пассажиров выехали на аэровагоне из Москвы, но на обратном пути поезд сошёл с рельсов. В результате происшествия погибли сам инженер и пятеро европейских дипломатов, находившихся на борту.

Ракетоплан Валье

Макс Валье и летательный аппарат с ракетным двигателем Opel RAK1. Фото © Wikimedia Commons

Макс Валье и летательный аппарат с ракетным двигателем Opel RAK1. Фото © Wikimedia Commons

В 1920-х годах австрийский лётчик Макс Валье разработал план по использованию ракет для космических путешествий. В 1928 году вместе с двумя коллегами он построил летательный аппарат с твердотопливными двигателями, который в ходе испытаний удалось разогнать до 233 км/ч. Позже Валье начал экспериментировать с жидким топливом, и 17 мая 1930 года один из прототипов взорвался, сделав инженера первой жертвой протокосмической эры.

Газетный пресс Баллока

Уильям Баллок и ротационный пресс. Изображения © Wikimedia Commons / Science Source

Уильям Баллок и ротационный пресс. Изображения © Wikimedia Commons / Science Source

Уильям Баллок работал редактором газеты в середине XIX века. Чтобы сократить трудозатраты, он придумал ротационный пресс, в который можно было непрерывно подавать бумагу. 2 апреля 1867 года его нога запуталась в приводном ремне станка и была серьёзно травмирована. Через несколько дней у Баллока развилась гангрена, и конечность пришлось ампутировать, а позже он умер из-за осложнений.

Паромобиль Стэнли

Фрэнсис Эдгар Стэнли и паромобиль Stanley 1912 года. Фото © Wikimedia Commons

Фрэнсис Эдгар Стэнли и паромобиль Stanley 1912 года. Фото © Wikimedia Commons

Когда Фрэнсис Эдгар Стэнли захотел построить скоростной автомобиль, он обратился к энергии пара. К 1899 году вместе со своим братом-близнецом Фриланом он продал более 200 машин с паровыми двигателями. На одном из прототипов удалось достичь скорости свыше 200 км/ч. Но 31 июля 1918 года эта история успеха закончилась трагедией: Стэнли попал в смертельную аварию на личном паромобиле.

"Титаник" Эндрюса

Томас Эндрюс и гравюра "Гибель "Титаника". Изображения © Wikimedia Commons

Томас Эндрюс и гравюра "Гибель "Титаника". Изображения © Wikimedia Commons

Томас Эндрюс — самая известная жертва собственного изобретения. Он был управляющим директором верфи Harland & Wolff в Белфасте и одним из конструкторов легендарного "Титаника". Вместе с другими пассажирами Эндрюс отправился в первый рейс корабля. Судно столкнулось с айсбергом в ночь на 14 апреля 1912 года, и конструктор сразу понял, что "Титанику" осталось не более двух часов. Он погиб вместе со своим детищем, а его тело так и не было найдено.

Показалось: Этот дирижабль выглядит так вызывающе, что пользователи соцсетей не смогли удержать себя в руках

Показалось: Этот дирижабль выглядит так вызывающе, что пользователи соцсетей не смогли удержать себя в руках

Авторы
Семен Хафизов
Семен Хафизов

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