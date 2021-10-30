Горе от ума: Как неудачные изобретения убивали своих создателей

Их изобретения нередко опережали время и могли обеспечить своим авторам долгую счастливую жизнь, но у судьбы было другое мнение на этот счёт. Mental Floss вспоминает инженеров и конструкторов, которые пали жертвами собственных ноу-хау.

Маяк Уинстенли

Генри Уинстенли и его маяк. Изображения © Wikimedia Commons

Изобретатель Генри Уинстенли жил в Англии XVII века. Он построил "музей механических чудес" и "водный театр", куда продавал билеты. На заработанные деньги Уинстенли купил пять кораблей, два из которых почти сразу разбились о скалы. Позже он соорудил в месте крушения маяк, чтобы другие суда не постигла та же участь. Но однажды ночью сильнейший шторм снёс всю конструкцию вместе с его создателем, который находился внутри. С тех пор его никто не видел.

Кровать для лежачих больных Миджли

Томас Миджли и кровать для лежачих больных. Фото © Wikimedia Commons / The Brag

Открытия американского химика Томаса Миджли широко применялись в ХХ веке. К их числу относятся тетраэтилсвинец, который добавляли в бензин для предотвращения детонации, и фреоны, использовавшиеся в качестве хладагентов в бытовой технике. Хотя оба вещества в итоге оказались чрезвычайно вредны для окружающей среды, Миджли получил всемирное признание. В 51 год учёный заболел полиомиелитом и оказался прикован к постели. Он изобрёл систему шкивов, которая помогала ему принимать сидячее положение в кровати. 2 ноября 1944 года Миджли запутался в её тросах и задохнулся.

Бочка Сусека

Карел Сусек в бочке после спуска с Ниагарского водопада. Фото © Niagara Falls Public Library

Карел Сусек прославился в 1984 году, когда стал первым каскадёром, который выжил, преодолев Ниагарский водопад в бочке. Секрет заключался в развесовке, которая позволяла ему оставаться в вертикальном положении. Сусек промчался вниз со скоростью более 120 км/ч, но отделался лишь парой синяков. Через несколько месяцев он решил закрепить успех в новой бочке собственной конструкции. Экстремала сбросили в чан с водой с крыши стадиона в Хьюстоне, но во время полёта бочка начала вращаться и в итоге Сусек упал на землю с высоты более 50 метров. Он умер в больнице.

Аэромобиль Смолински

Генри Смолински и аэромобиль AVE Mizar. Фото © Fact Republik / Wikimedia Commons

Авиаинженер Генри Смолински сделал успешную карьеру в проектировании реактивных самолётов и ракет, а в начале 1970-х он был одержим идеей создания летающего автомобиля. Вместо того чтобы строить его с нуля, Смолински хотел придумать лёгкие крылья и хвостовую часть, которые можно было бы крепить болтами к обычным машинам. Прототип на базе Ford Pinto и двухмоторного самолёта Cessna отправился в полёт 11 сентября 1973 года. Он рухнул спустя несколько секунд после взлёта. В аварии никто не выжил.

Мопед Нельсона

Уильям Нельсон. Изображение © Pinterest

Приладить двигатель к средствам передвижения, в которых используется мускульная сила человека, хотели многие инженеры. Одним из них был 24-летний Уильям Нельсон, работавший в компании General Electric. В 1903 году он тестировал прототип своего моторизованного велосипеда на загородных дорогах. Пробная поездка закончилась печально: в очередной раз разогнавшись с холма, Нельсон опрокинулся и погиб на месте.

Аэровагон Абаковского

Валериан Абаковский и аэровагон. Фото © Wikimedia Commons

Родившийся в Латвии советский шофёр Валериан Абаковский попытался создать высокоскоростной вагон для путешествий чиновников по стране. 25-летний изобретатель сконструировал обтекаемый поезд, оснащённый авиационным двигателем и пропеллером в задней части, который мог разгоняться до 140 км/ч. 24 июля 1921 года Абаковский и около 20 пассажиров выехали на аэровагоне из Москвы, но на обратном пути поезд сошёл с рельсов. В результате происшествия погибли сам инженер и пятеро европейских дипломатов, находившихся на борту.

Ракетоплан Валье

Макс Валье и летательный аппарат с ракетным двигателем Opel RAK1. Фото © Wikimedia Commons

В 1920-х годах австрийский лётчик Макс Валье разработал план по использованию ракет для космических путешествий. В 1928 году вместе с двумя коллегами он построил летательный аппарат с твердотопливными двигателями, который в ходе испытаний удалось разогнать до 233 км/ч. Позже Валье начал экспериментировать с жидким топливом, и 17 мая 1930 года один из прототипов взорвался, сделав инженера первой жертвой протокосмической эры.

Газетный пресс Баллока

Уильям Баллок и ротационный пресс. Изображения © Wikimedia Commons / Science Source

Уильям Баллок работал редактором газеты в середине XIX века. Чтобы сократить трудозатраты, он придумал ротационный пресс, в который можно было непрерывно подавать бумагу. 2 апреля 1867 года его нога запуталась в приводном ремне станка и была серьёзно травмирована. Через несколько дней у Баллока развилась гангрена, и конечность пришлось ампутировать, а позже он умер из-за осложнений.

Паромобиль Стэнли

Фрэнсис Эдгар Стэнли и паромобиль Stanley 1912 года. Фото © Wikimedia Commons

Когда Фрэнсис Эдгар Стэнли захотел построить скоростной автомобиль, он обратился к энергии пара. К 1899 году вместе со своим братом-близнецом Фриланом он продал более 200 машин с паровыми двигателями. На одном из прототипов удалось достичь скорости свыше 200 км/ч. Но 31 июля 1918 года эта история успеха закончилась трагедией: Стэнли попал в смертельную аварию на личном паромобиле.

"Титаник" Эндрюса

Томас Эндрюс и гравюра "Гибель "Титаника". Изображения © Wikimedia Commons