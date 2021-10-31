В Санкт-Петербурге полицейский застрелил вооружённого мужчину. Видео © LiFE

В Санкт-Петербурге полиция рассказала о подробностях происшествия в Пушкинском районе. Ранее сообщалось, что там во дворе жилого дома был застрелен мужчина. Как отметили в ГУ МВД РФ по Северной столице, оружие применили сотрудники полиции.

В ведомстве рассказали, что наряд полиции был отправлен после сообщения мужчины о том, что его жена якобы упала в квартире на стекло и порезалась. Прибыв на место, правоохранители увидели мужчину, который попытался убежать.

"На требование остановиться он выхватил нож и, размахивая им, направился в сторону правоохранителей. В соответствии с Федеральным законом "О полиции" один из сотрудников сделал предупредительный выстрел, после чего применил оружие в отношении нападавшего. От полученных ранений злоумышленник скончался", — говорится в сообщении ведомства.

У сожительницы злоумышленника, которая осталась в квартире, выявили множественные колото-резаные ранения. Она отправлена в больницу. По факту случившегося проводится проверка.