"Выхватил нож": В Санкт-Петербурге полицейский застрелил вооружённого мужчину
Как сообщили в ГУ МВД, тот с холодным оружием пошёл на сотрудников ведомства. Огонь на поражение был открыт после предупредительного выстрела.
Фото © LiFE
В Санкт-Петербурге полицейский застрелил вооружённого мужчину. Видео © LiFE
В Санкт-Петербурге полиция рассказала о подробностях происшествия в Пушкинском районе. Ранее сообщалось, что там во дворе жилого дома был застрелен мужчина. Как отметили в ГУ МВД РФ по Северной столице, оружие применили сотрудники полиции.
В ведомстве рассказали, что наряд полиции был отправлен после сообщения мужчины о том, что его жена якобы упала в квартире на стекло и порезалась. Прибыв на место, правоохранители увидели мужчину, который попытался убежать.
"На требование остановиться он выхватил нож и, размахивая им, направился в сторону правоохранителей. В соответствии с Федеральным законом "О полиции" один из сотрудников сделал предупредительный выстрел, после чего применил оружие в отношении нападавшего. От полученных ранений злоумышленник скончался", — говорится в сообщении ведомства.
У сожительницы злоумышленника, которая осталась в квартире, выявили множественные колото-резаные ранения. Она отправлена в больницу. По факту случившегося проводится проверка.
А ранее Лайф рассказывал, как подмосковный полицейский едва не застрелил девушку, спасаясь от "домогательств" алабая.
Лента новостей
Эпидемиолог оценил вероятность введения обязательной вакцинации детей от ковида
сегодня в 21:57
Назвал погибшую своим другом: Болдуин выступил с заявлением по трагедии на съёмочной площадке
сегодня в 21:50
Очень холодно, ниже нормы: Жителей азиатской части России предупредили о ночных морозах
сегодня в 21:36
Комментариев: 0