В предстоящие дни в азиатской части России прогнозируются ночные морозы. Столбики термометров будут опускаться до 10–15 градусов ниже нуля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Очень холодная погода будет в самых густонаселённых районах азиатской части страны. Это юг Западной Сибири: Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская области, Алтайский край. Там очень холодная погода, температура примерно на пять-шесть градусов ниже нормы, и там будут ночные морозы очень существенные, до минус 10–15 градусов", — сказал Вильфанд в беседе с ТАСС.

Дневная температура в вышеуказанных регионах также будет минусовой. А вот в европейской части страны будет достаточно тепло, особенно на юге. Это станет возможным благодаря антициклону.

"Там температура почвы будет прогреваться более значительно, поэтому уже с воскресенья на Черноморском побережье температура будет плюс 21–23 градуса, замечательная температура. В Крыму — примерно плюс 17–18. Конечно, температура воды уже не такая, нельзя говорить о бархатном сезоне", — добавил Вильфанд.