На Украине епископ избил женщину и пригрозил сдать её с мужем СБУ из-за русского языка
Изначально же священнослужителю не понравился громкий лай собаки соседки, затем в ход пошли другие аргументы.
Кадр из видео © YouTube / Надзвичайні новини. ICTV
Епископ так называемой раскольнической Православной церкви Украины избил соседку. Ему не понравилось, что женщина не могла успокоить свою собаку. Как пишет издание "Факты", священнослужитель накинулся на женщину на улице. Как рассказала позже потерпевшая, всё произошло настолько быстро, что она даже не успела отреагировать.
Священник нанёс удары кулаками в живот и грудь, оскорблял женщину нецензурными словами. У неё осталось много синяков.
С обидчиком супруги пошёл разбираться её муж, но тоже нарвался на рукоприкладство. Причиной этому уже послужил русский язык, на котором разговаривала супружеская пара.
"Засланный? Сепаратист? Мне СБУ вызвать?" — процитировала потерпевшая священника ПЦУ.
Напомним, в начале 2019 года константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины. Официальный Киев называет это событие историческим и судьбоносным. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал создание "новой церкви" на Украине политическим заказом.
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