На Украине епископ избил женщину и пригрозил сдать её с мужем СБУ из-за русского языка

Епископ так называемой раскольнической Православной церкви Украины избил соседку. Ему не понравилось, что женщина не могла успокоить свою собаку. Как пишет издание "Факты", священнослужитель накинулся на женщину на улице. Как рассказала позже потерпевшая, всё произошло настолько быстро, что она даже не успела отреагировать.

Священник нанёс удары кулаками в живот и грудь, оскорблял женщину нецензурными словами. У неё осталось много синяков.

С обидчиком супруги пошёл разбираться её муж, но тоже нарвался на рукоприкладство. Причиной этому уже послужил русский язык, на котором разговаривала супружеская пара.

"Засланный? Сепаратист? Мне СБУ вызвать?" — процитировала потерпевшая священника ПЦУ.