Глава ДНР заявил о сигналах, говорящих о подготовке Украины к войне
Денис Пушилин высказал предположение о готовящейся провокации в связи с тем, что ВСУ стягивают силы и технику на южном направлении.
Фото © Офис президента Украины
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Украина готовится либо к войне, либо к серьёзной провокации. По его словам, на это указывает ряд признаков.
"Все признаки, которые являются явными, и ряд других сигналов говорят о том, что Украина готовится то ли к войне, то ли к очень серьёзной провокации. Например, занятие тех или иных [сёл] или выход на границу [с Россией]", — заявил Пушилин в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".
Он предположил, что Украина стягивает силы и технику на южном направлении, возможно, желая дополнительно защитить подходы к морю.
Лайф сообщал, что прежде Пушилин заявил о захвате украинскими военными села Старомарьевка и рассказал об обстановке в населённом пункте.
Напомним, ранее Генштаб ВС Украины заявил о первом применении турецкого дрона Bayraktar в Донбассе. Кадры, снятые в районе посёлка Гранитное, опубликовали в группе ВСУ в "Фейсбуке". В ЛНР отметили, что таким образом Киев официально признал нарушение Минских соглашений. Позже полпред России Борис Грызлов заявил, что Киев уклонился от обсуждения использования дрона в Донбассе. По его словам, Украина своими действиями стремится спровоцировать ДНР и ЛНР на возобновление боёв.
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