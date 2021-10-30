НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Глава ДНР заявил о сигналах, говорящих о подготовке Украины к войне

Денис Пушилин высказал предположение о готовящейся провокации в связи с тем, что ВСУ стягивают силы и технику на южном направлении.

30 октября, 20:30
<p>Фото © <a href="https://www.president.gov.ua/ru/photos/robocha-poyizdka-prezidenta-ukrayini-do-doneckoyi-oblasti-3977" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Офис президента Украины</a></p>

Фото © Офис президента Украины

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Украина готовится либо к войне, либо к серьёзной провокации. По его словам, на это указывает ряд признаков.

"Все признаки, которые являются явными, и ряд других сигналов говорят о том, что Украина готовится то ли к войне, то ли к очень серьёзной провокации. Например, занятие тех или иных [сёл] или выход на границу [с Россией]", — заявил Пушилин в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".

Он предположил, что Украина стягивает силы и технику на южном направлении, возможно, желая дополнительно защитить подходы к морю.

"На грани трагического": Захарова обратила внимание на обострение ситуации в Донбассе

"На грани трагического": Захарова обратила внимание на обострение ситуации в Донбассе

Лайф сообщал, что прежде Пушилин заявил о захвате украинскими военными села Старомарьевка и рассказал об обстановке в населённом пункте.

Напомним, ранее Генштаб ВС Украины заявил о первом применении турецкого дрона Bayraktar в Донбассе. Кадры, снятые в районе посёлка Гранитное, опубликовали в группе ВСУ в "Фейсбуке". В ЛНР отметили, что таким образом Киев официально признал нарушение Минских соглашений. Позже полпред России Борис Грызлов заявил, что Киев уклонился от обсуждения использования дрона в Донбассе. По его словам, Украина своими действиями стремится спровоцировать ДНР и ЛНР на возобновление боёв.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1