Глава ДНР заявил о сигналах, говорящих о подготовке Украины к войне

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Украина готовится либо к войне, либо к серьёзной провокации. По его словам, на это указывает ряд признаков.

"Все признаки, которые являются явными, и ряд других сигналов говорят о том, что Украина готовится то ли к войне, то ли к очень серьёзной провокации. Например, занятие тех или иных [сёл] или выход на границу [с Россией]", — заявил Пушилин в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".