Махачев в первом раунде одолел австралийца Хукера и одержал свою 21-ю победу
Благодаря сегодняшней виктории он существенно приблизил себя к титульному поединку в UFC.
Фото © Getty Images / Mike Roach / Zuffa LLC
Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев одержал убедительную победу над австралийцем Дэном Хукером в рамках турнира UFC 267.
Судьба встречи решилась уже в первом раунде. Буквально через две минуты после начала поединка россиянин смог провести болевой приём сопернику и в итоге одержал девятую победу кряду.
Добавим, что для Махачева это 21-я победа. Благодаря сегодняшней виктории он существенно приблизил себя к титульному поединку в UFC.
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