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Махачев в первом раунде одолел австралийца Хукера и одержал свою 21-ю победу

Благодаря сегодняшней виктории он существенно приблизил себя к титульному поединку в UFC.

30 октября, 20:09
<p>Фото © Getty Images / Mike Roach / Zuffa LLC</p>

Фото © Getty Images / Mike Roach / Zuffa LLC

Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев одержал убедительную победу над австралийцем Дэном Хукером в рамках турнира UFC 267.

Судьба встречи решилась уже в первом раунде. Буквально через две минуты после начала поединка россиянин смог провести болевой приём сопернику и в итоге одержал девятую победу кряду.

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Добавим, что для Махачева это 21-я победа. Благодаря сегодняшней виктории он существенно приблизил себя к титульному поединку в UFC.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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