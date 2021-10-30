Российский боец Волков победил поляка Тыбуру на турнире UFC 267

Российский боец Александр Волков одержал победу над поляком Марчином Тыбурой в рамках турнира UFC 267, который проходит в Абу-Даби.

С первых секунд соперники бросились достаточно мощно атаковать друг друга, однако дебютный раунд остался именно за нашим спортсменом. Инициативу поляк сумел перехватить во втором отрезке, когда стало заметно, что Волков немного подустал.