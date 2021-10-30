Российский боец Волков победил поляка Тыбуру на турнире UFC 267
По ходу встречи инициатива переходила от одного спортсмена к другому, однако в итоге судьи отдали победу именно нашему спортсмену.
Фото © Getty Images / Chris Unger / Zuffa LLC
Российский боец Александр Волков одержал победу над поляком Марчином Тыбурой в рамках турнира UFC 267, который проходит в Абу-Даби.
С первых секунд соперники бросились достаточно мощно атаковать друг друга, однако дебютный раунд остался именно за нашим спортсменом. Инициативу поляк сумел перехватить во втором отрезке, когда стало заметно, что Волков немного подустал.
Однако в третьем отрезке Волков вернул инициативу себе и единогласным решением судей сумел одолеть представителя Польши.
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