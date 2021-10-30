"Концов мы больше не найдём": Глава Крыма предположил, что станет со "скифским золотом" на Украине
Аксёнов уверен, что все археологические раскопки в этих направлениях велись в интересах украинских олигархов.
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"Скифское золото", найденное во время археологических раскопок в Крыму, а теперь признанное украинским, осядет там в частных коллекциях. Такое мнение высказал глава Республики Крым Сергей Аксёнов.
"Концов мы больше не найдём. Всё, что попадает на ответственное хранение украинским чиновникам, — пишите письма. Соответственно, всё это в частной коллекции дома у Зеленского окажется. Вот это, наверное, и будет их победа", — заявил Аксёнов в эфире программы "Центральное телевидение" на телеканале НТВ.
Напомним, что разбирательство о судьбе нескольких сотен экспонатов было инициировано в ноябре 2014 года. Около двух тысяч артефактов из музеев Крыма были перед этим отправлены в Нидерланды на выставку "Крым: золото и секреты Чёрного моря" в голландском Музее Алларда Пирсона.
После воссоединения Крыма с Россией Киев потребовал передать экспонаты ему, а не возвращать их на полуостров. В результате "скифское золото" осталось в запасниках голландского музея до решения суда. И 26 октября 2021 года после семи лет разбирательств апелляционный суд в Амстердаме принял решение о том, что "скифское золото" вернётся на Украину.
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