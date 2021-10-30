В РПЦ убийство из самозащиты предложили не считать преступлением

Внести коррективы в закон о самообороне и пересмотреть вынесенные приговоры по соответствующим делам призвали в Русской православной церкви (РПЦ). Ситуацию, когда человек смертельно ранит того, кто напал на него или его семью, глава Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион предложил не квалифицировать как убийство.

"Если человек защищался, если на него напали и в ходе самозащиты или защиты своих близких он нанёс такие телесные повреждения нападающим, которые привели к их смерти, то это не должно классифицироваться как убийство, потому что у него не было намерения их убивать и не он был нападавшим", — сказал митрополит Иларион в эфире телеканала "Россия 24".

Речь на эту тему зашла в эфире по делу россиянина Александра Зобенкова. Отдыхая на даче вместе с семьёй и друзьями, он подвергся нападению соседа по участку и его приятелей. В результате самообороны мужчина убил троих. Тверской областной суд оправдал мужчину.

"Я думаю, что это очень справедливое решение. Но я хотел бы выразить надежду на то, что и многие другие подобные случаи, по которым вынесены другие решения (и сейчас люди, по сути, невиновные отбывают тюремные сроки), будут тоже пересмотрены", — сказал Иларион.