НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Экс-глава Пушкинского дома скончался в Санкт-Петербурге

Николай Скатов возглавлял Институт русской литературы с 1987 по 2005 год.

30 октября, 19:45
<p>Николай Скатов. Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia </a></p>

Николай Скатов. Фото © Wikipedia

Литературовед, бывший директор Пушкинского дома Николай Скатов умер в Петербурге на 91-м году жизни. Об этом сообщил Институт русской литературы (Пушкинский дом) РАН.

"29 октября 2021 года на 91-м году ушёл из жизни член-корреспондент РАН, доктор филологических наук Николай Николаевич Скатов, директор Пушкинского дома с 1987 по 2005 год", — говорится в сообщении на сайте института.

Где пройдёт прощание, пока не известно. Соболезнования выразил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он отметил, что Скатов принадлежал к тем людям, благодаря которым хранилось культурное достояние России.

"Почти двадцать лет он возглавлял Институт русской литературы (Пушкинский дом). В своём творчестве он стал продолжателем традиций высокого, классического литературоведения. Был лучшим знатоком творчества Пушкина, Некрасова, других великих поэтов и писателей. Созданные им научные труды получили мировую известность", — отметил Беглов в своём письме.

Умерла старейшая байкерша России Лия Клюйкова

Умерла старейшая байкерша России Лия Клюйкова

Ранее Лайф рассказывал, что на 101-м году жизни умерла журналистка Надежда Бобнева. Прощание с автором рубрики "Природа и люди" пройдёт 1 ноября. В тот же день Надежду Павловну похоронят в Звенигороде.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1