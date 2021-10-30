Экс-глава Пушкинского дома скончался в Санкт-Петербурге
Николай Скатов возглавлял Институт русской литературы с 1987 по 2005 год.
Николай Скатов. Фото © Wikipedia
Литературовед, бывший директор Пушкинского дома Николай Скатов умер в Петербурге на 91-м году жизни. Об этом сообщил Институт русской литературы (Пушкинский дом) РАН.
"29 октября 2021 года на 91-м году ушёл из жизни член-корреспондент РАН, доктор филологических наук Николай Николаевич Скатов, директор Пушкинского дома с 1987 по 2005 год", — говорится в сообщении на сайте института.
Где пройдёт прощание, пока не известно. Соболезнования выразил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он отметил, что Скатов принадлежал к тем людям, благодаря которым хранилось культурное достояние России.
"Почти двадцать лет он возглавлял Институт русской литературы (Пушкинский дом). В своём творчестве он стал продолжателем традиций высокого, классического литературоведения. Был лучшим знатоком творчества Пушкина, Некрасова, других великих поэтов и писателей. Созданные им научные труды получили мировую известность", — отметил Беглов в своём письме.
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