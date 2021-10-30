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В Санкт-Петербурге застрелили мужчину во дворе жилого дома

По словам очевидцев, раздалось пять выстрелов, после чего они уже увидели на земле тело.

30 октября, 20:01
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

В Санкт-Петербурге застрелили мужчину во дворе жилого дома. Видео © LIFE

На юге Санкт-Петербурга, в микрорайоне Шушары, неизвестные открыли стрельбу во дворе жилого дома. Как стало известно Лайфу, за неким мужчиной гнались, в какой-то момент погони раздались выстрелы. Беглец упал, позже очевидцам стало известно, что от полученных ранений он скончался.

Как сообщает Пятый канал, очевидцы рассказали о пяти выстрелах. По их словам, пострадавший изначально был ранен в ногу. Приехавшие медики не успели его спасти — от ранений и потери крови мужчина умер. На месте происшествия работают правоохранительные органы.

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Ранее Лайф сообщал, что в центре Москвы у ресторана произошла драка со стрельбой, один человек ранен. Пострадавший получил пулю в живот, его доставили в больницу.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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