В Санкт-Петербурге застрелили мужчину во дворе жилого дома
По словам очевидцев, раздалось пять выстрелов, после чего они уже увидели на земле тело.
Фото © LIFE
В Санкт-Петербурге застрелили мужчину во дворе жилого дома. Видео © LIFE
На юге Санкт-Петербурга, в микрорайоне Шушары, неизвестные открыли стрельбу во дворе жилого дома. Как стало известно Лайфу, за неким мужчиной гнались, в какой-то момент погони раздались выстрелы. Беглец упал, позже очевидцам стало известно, что от полученных ранений он скончался.
Как сообщает Пятый канал, очевидцы рассказали о пяти выстрелах. По их словам, пострадавший изначально был ранен в ногу. Приехавшие медики не успели его спасти — от ранений и потери крови мужчина умер. На месте происшествия работают правоохранительные органы.
Ранее Лайф сообщал, что в центре Москвы у ресторана произошла драка со стрельбой, один человек ранен. Пострадавший получил пулю в живот, его доставили в больницу.
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