В Санкт-Петербурге застрелили мужчину во дворе жилого дома. Видео © LIFE

На юге Санкт-Петербурга, в микрорайоне Шушары, неизвестные открыли стрельбу во дворе жилого дома. Как стало известно Лайфу, за неким мужчиной гнались, в какой-то момент погони раздались выстрелы. Беглец упал, позже очевидцам стало известно, что от полученных ранений он скончался.

Как сообщает Пятый канал, очевидцы рассказали о пяти выстрелах. По их словам, пострадавший изначально был ранен в ногу. Приехавшие медики не успели его спасти — от ранений и потери крови мужчина умер. На месте происшествия работают правоохранительные органы.