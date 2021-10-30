Байден призвал ФРГ выполнять обещания Украине по ситуации с газом

Германии необходимо выполнять обещания, которые были даны Украине на фоне строительства Россией трубопровода "Северный поток – 2". Об этом заявил президент США Джо Байден.

"Президент Байден подчеркнул важность дальнейшей работы по имплементации Совместного заявления США и Германии в поддержку Украины и европейской энергетической безопасности с тем, чтобы гарантировать, что Россия не сможет манипулировать потоками природного газа во вредоносных политических целях", — сказано в пресс-релизе Белого дома.