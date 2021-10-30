НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Байден призвал ФРГ выполнять обещания Украине по ситуации с газом

Вашингтон призывает гарантировать, что "Россия не сможет манипулировать потоками природного газа во вредоносных политических целях".

30 октября, 20:26
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/joebiden/?__tn__=-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Joe Biden</a></p>

Фото © Facebook / Joe Biden

Германии необходимо выполнять обещания, которые были даны Украине на фоне строительства Россией трубопровода "Северный поток – 2". Об этом заявил президент США Джо Байден.

"Президент Байден подчеркнул важность дальнейшей работы по имплементации Совместного заявления США и Германии в поддержку Украины и европейской энергетической безопасности с тем, чтобы гарантировать, что Россия не сможет манипулировать потоками природного газа во вредоносных политических целях", сказано в пресс-релизе Белого дома.

Bloomberg выяснил детали сделки между США и Германией по "Северному потоку – 2"

Bloomberg выяснил детали сделки между США и Германией по "Северному потоку – 2"

Напомним, ранее США заключили сделку по "Северному потоку – 2" с Германией. По итогам переговоров заявлено, что Берлин готов содействовать Украине в получении контракта с Россией на транзит топлива. Вашингтон при этом не исключил введения новых санкций против России. После сделки США и ФРГ вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина озвучила размер компенсации, которую Киев хочет получить из-за завершения строительства газопровода "Северный поток – 2".

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1