Байден призвал ФРГ выполнять обещания Украине по ситуации с газом
Вашингтон призывает гарантировать, что "Россия не сможет манипулировать потоками природного газа во вредоносных политических целях".
Фото © Facebook / Joe Biden
Германии необходимо выполнять обещания, которые были даны Украине на фоне строительства Россией трубопровода "Северный поток – 2". Об этом заявил президент США Джо Байден.
"Президент Байден подчеркнул важность дальнейшей работы по имплементации Совместного заявления США и Германии в поддержку Украины и европейской энергетической безопасности с тем, чтобы гарантировать, что Россия не сможет манипулировать потоками природного газа во вредоносных политических целях", — сказано в пресс-релизе Белого дома.
Напомним, ранее США заключили сделку по "Северному потоку – 2" с Германией. По итогам переговоров заявлено, что Берлин готов содействовать Украине в получении контракта с Россией на транзит топлива. Вашингтон при этом не исключил введения новых санкций против России. После сделки США и ФРГ вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина озвучила размер компенсации, которую Киев хочет получить из-за завершения строительства газопровода "Северный поток – 2".
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