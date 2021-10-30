В России задержали четырёх человек по делу о жестокой расправе 13-летней давности

В России задержаны четверо подозреваемых в убийстве 13-летней давности. По версии следствия, они причастны к расправе, совершённой в 2008 году под Тверью.

"Были задержаны четверо фигурантов уголовного дела на территории Тверской и Московской областей. По факту убийства жителя города Твери в рамках расследования уголовного дела о преступлении прошлых лет следственными органами возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ "Убийство", — сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Тверской области.

В феврале 2008 года мужчина поставил свой автомобиль на автостоянку, но домой не вернулся. Спустя несколько дней его тело нашли закопанным в лесном массиве в районе Никулинского сельского поселения Калининского района.

"Благодаря тесному взаимодействию полицейских и следователей были установлены лица, причастные к совершению данного преступления", — заявили в ведомстве.