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В России задержали четырёх человек по делу о жестокой расправе 13-летней давности

По версии следствия, тогда в Тверской области мужчину убили, а его тело закопали в лесном массиве.

30 октября, 20:46
<p>Фото © "МВД Медиа"</p>

Фото © "МВД Медиа"

В России задержаны четверо подозреваемых в убийстве 13-летней давности. По версии следствия, они причастны к расправе, совершённой в 2008 году под Тверью.

"Были задержаны четверо фигурантов уголовного дела на территории Тверской и Московской областей. По факту убийства жителя города Твери в рамках расследования уголовного дела о преступлении прошлых лет следственными органами возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ "Убийство", — сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Тверской области.

В феврале 2008 года мужчина поставил свой автомобиль на автостоянку, но домой не вернулся. Спустя несколько дней его тело нашли закопанным в лесном массиве в районе Никулинского сельского поселения Калининского района.

"Благодаря тесному взаимодействию полицейских и следователей были установлены лица, причастные к совершению данного преступления", — заявили в ведомстве.

Известный тиктокер задержан за жестокое убийство своей жены

Известный тиктокер задержан за жестокое убийство своей жены

А ранее Лайф рассказывал, что жительница Тувы наняла киллера для убийства восьмилетней девочки. Таким образом женщина хотела гарантировать себе получение наследства от умершего супруга.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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