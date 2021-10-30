Россиянин Ян победил американца Сэндхэгена и завоевал титул временного чемпиона UFC

Первый раунд остался именно за представителем США, который не стеснялся наносить мощные удары. Куда интенсивнее сибиряк провёл второй раунд и сумел почти перебить Сэндхэгена. Два следующих раунда уже были точно за Яном, а завершить бой он мог уже в третьем отрезке.