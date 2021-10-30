Россиянин Ян победил американца Сэндхэгена и завоевал титул временного чемпиона UFC
Свой пояс он потерял в прошлом году во время поединка против Алджамейна Стерлинга, когда ударил коленом соперника по лицу.
Фото © Getty Images / Mike Roach / Zuffa LLC
Российский боец смешанного стиля Пётр Ян одержал победу над американцем Кори Сэндхэгеном и стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе.
Первый раунд остался именно за представителем США, который не стеснялся наносить мощные удары. Куда интенсивнее сибиряк провёл второй раунд и сумел почти перебить Сэндхэгена. Два следующих раунда уже были точно за Яном, а завершить бой он мог уже в третьем отрезке.
Судьба поединка решилась после пятого раунда, когда судьи единогласно отдали победу именно нашему бойцу. В итоге теперь он временный чемпион главного промоушена мира в легчайшем весе.
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