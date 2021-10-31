Лидеров "Большой двадцатки" угостили в Италии сибасом, ризотто и артишоками

Участников саммита "Группы двадцати" президент Италии Серджо Маттарелла угостил ужином из рыбных блюд. Приём бы проведён в первый день форума в президентском Квиринальском дворце.

Как передаёт ANSA, высоким гостям предложили отведать маринованный в душистых травах лосось на закуску, ризотто из тыквы, сибас с зеленью, пироги с помидорами, сельдереем, артишоками и картофелем и мандариновый крем на десерт.

На приёме присутствовало 120 человек. Их разместили в двух просторных залах, чтобы соблюсти санитарно-эпидемические нормы в условиях пандемии коронавируса. В одном из них находились лидеры с супругами, в другом — министры из делегаций, включая главу МИД РФ Сергея Лаврова, который представляет Россию. Кроме того, на ужине присутствовал принц Чарльз.