В отеле AMC Royal Hotel в египетской Хургаде произошло массовое отравление российских туристов. Госпитализировано 30 человек, среди них очень много детей в возрасте от двух лет.

"Произошло массовое отравление граждан РФ, всех заболевших везут в госпиталь. У меня там жена, шестилетний сын, тёща. Супруге стало плохо сегодня с утра, сыну — после обеда, на скорой привезли в госпиталь", — рассказал РИА "Новости" житель Татарстана Азат Сабиров.

Туристам стало плохо преимущественно минувшей ночью, с утра в субботу постояльцев отеля начали госпитализировать. У всех высокая температура, до 40 градусов, врачи ставят капельницы. Супруга Сабирова, Елена, сообщила, что почувствовала себя плохо на третий день пребывания в гостинице. У неё появилась тошнота, рвота, диарея, слабость и высокая температура. Женщина обратилась по медицинскому полису в страховую компанию. Через час приехала скорая. Как пишет портал "Бизнес-онлайн", по предположениям Сабировой, отравление произошло водопроводной водой, которой они умывались и полоскали рот, так как в больницу, по её словам, привозят людей только из их отеля. Со слов пострадавшей, в их отеле царит полнейшая антисанитария, в связи с чем власти планируют завести на заведение уголовное дело.

"В течение всего дня велись допросы полицией, судьёй, мэром города. Вечером стало плохо ребёнку. Привезли на скорой, обратились также по медицинскому полису. Больница переполнена только жителями нашего отеля, в основном все дети. Заносят на руках, у всех высокая температура, тошнота, рвота, диарея", — рассказала россиянка.