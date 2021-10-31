Американский актёр Алек Болдуин, который застрелил оператора на съёмках вестерна Rust ("Ржавчина"), выступил с заявлением. Он сказал журналистам, что выступает за ограничение использования боевых патронов в кинопроизводстве.

Раскрывать какие-то детали случившегося он не стал, сославшись на тайну следствия. Лишь отметил, что у него были дружеские отношения с погибшей оператором Хатчинс.

"Она была моим другом. В тот день, когда я приехал на съёмки в Санта-Фе, я и режиссёр Джоэл пригласили её на ужин", — сказал актёр журналистам.