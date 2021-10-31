Назвал погибшую своим другом: Болдуин выступил с заявлением по трагедии на съёмочной площадке
Актёр отметил, что обсуждать конкретные детали случившегося не имеет права, поскольку идёт следствие.
Алек Болдуин. Фото © ТАСС / EPA
Американский актёр Алек Болдуин, который застрелил оператора на съёмках вестерна Rust ("Ржавчина"), выступил с заявлением. Он сказал журналистам, что выступает за ограничение использования боевых патронов в кинопроизводстве.
Раскрывать какие-то детали случившегося он не стал, сославшись на тайну следствия. Лишь отметил, что у него были дружеские отношения с погибшей оператором Хатчинс.
"Она была моим другом. В тот день, когда я приехал на съёмки в Санта-Фе, я и режиссёр Джоэл пригласили её на ужин", — сказал актёр журналистам.
Он добавил, что съёмочная группа была очень сплочённой командой, пока не случилось это страшное событие. Теперь Болдуин выступает за ограничение использования боевых патронов на съёмках, но "не ему решать".
Напомним, трагедия произошла, когда Болдуин по сценарию выстрелил из пистолета, однако патрон оказался не холостым, в результате чего пуля разорвалась и попала в двух человек. Режиссёр Джоэл Соуза получил ранение ключицы, а 42-летняя уроженка Украины погибла.
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