Психотерапевт дала совет, как распознать любителей манипулировать другими

Если вас незаметно заставляют делать то, что вы никогда бы делать сами не стали, то вами манипулируют. Такое определение дала психотерапевт Анна Стори, отметив, что цель человека-манипулятора — получить влияние над другим человеком.

В беседе с агентством "Прайм" Стори поясняет, что человек может находиться в одном из трёх состояний, всё зависит от ситуации. Речь идёт о состоянии "родителя", "взрослого" или "ребёнка". На каждое из них опытные манипуляторы воздействуют по-разному.

"Например, если с утра пораньше начальник вам сообщит, что ваш вчерашний отчёт можно выбросить в мусорное ведро и вообще непонятно, чем вы занимаетесь на работе, вы можете инстинктивно начать защищаться и делать всё, чтобы загладить свою "вину". К примеру, согласитесь работать в выходные или отказаться от бонуса", — говорит Анна Стори.

Таким образом пытаются воздействовать на состояние "ребёнка". Апеллировать же к "родителю" можно путём давления на жалость. А вот на "взрослого" давить тяжелее. В этом состоянии человек адекватно оценивает ситуацию и может противодействовать манипулятору.

"К примеру, вы можете спокойно и вежливо расспросить начальника, что именно в вашем отчёте его не устраивает, и заверить его, что вы непременно доработаете все недостатки в ближайшее время. Главное — сохранять спокойствие и объективность и не попадать в "эмоциональные ловушки", — объясняет Анна Стори.