В Египте закрыли отель, где массово отравились российские туристы
Госпитализировано несколько десятков человек, в том числе дети. У некоторых высокая температура, рвота, понос.
Фото © Агентство "Москва" / Денис Гришкин
В Египте власти Хургады на двое суток закрыли отель, в котором массово отравились российские туристы. Об этом сообщил генеральный консул России в Хургаде Виктор Воропаев.
"Местные санитарные власти приняли решение о закрытии на 48 часов расположенного в Хургаде отеля AMC Royal, гости которого были госпитализированы из-за отравления. Туристы расселяются по другим гостиницам", — приводит РИА "Новости" слова Воропаева.
Ранее сообщалось, что отравилось около 30 человек. Среди госпитализированных много детей. Им стало плохо преимущественно минувшей ночью. У некоторых высокая температура, понос, рвота. По словам одной из туристок, местные власти не исключают, что на руководство отеля заведут уголовное дело из-за антисанитарии.
Ранее Лайф писал, что перед нерабочими днями цены на авиабилеты в турецкую Анталью поднялись до 350 тысяч рублей, в Египет — до 450 тысяч рублей.
Комментариев: 0