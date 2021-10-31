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В Египте закрыли отель, где массово отравились российские туристы

Госпитализировано несколько десятков человек, в том числе дети. У некоторых высокая температура, рвота, понос.

30 октября, 23:27

Фото © Агентство "Москва" / Денис Гришкин

В Египте власти Хургады на двое суток закрыли отель, в котором массово отравились российские туристы. Об этом сообщил генеральный консул России в Хургаде Виктор Воропаев.

"Местные санитарные власти приняли решение о закрытии на 48 часов расположенного в Хургаде отеля AMC Royal, гости которого были госпитализированы из-за отравления. Туристы расселяются по другим гостиницам", — приводит РИА "Новости" слова Воропаева.

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Ранее сообщалось, что отравилось около 30 человек. Среди госпитализированных много детей. Им стало плохо преимущественно минувшей ночью. У некоторых высокая температура, понос, рвота. По словам одной из туристок, местные власти не исключают, что на руководство отеля заведут уголовное дело из-за антисанитарии.

Ранее Лайф писал, что перед нерабочими днями цены на авиабилеты в турецкую Анталью поднялись до 350 тысяч рублей, в Египет — до 450 тысяч рублей.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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