В Египте закрыли отель, где массово отравились российские туристы

В Египте власти Хургады на двое суток закрыли отель, в котором массово отравились российские туристы. Об этом сообщил генеральный консул России в Хургаде Виктор Воропаев.

"Местные санитарные власти приняли решение о закрытии на 48 часов расположенного в Хургаде отеля AMC Royal, гости которого были госпитализированы из-за отравления. Туристы расселяются по другим гостиницам", — приводит РИА "Новости" слова Воропаева.

Ранее сообщалось, что отравилось около 30 человек. Среди госпитализированных много детей. Им стало плохо преимущественно минувшей ночью. У некоторых высокая температура, понос, рвота. По словам одной из туристок, местные власти не исключают, что на руководство отеля заведут уголовное дело из-за антисанитарии.