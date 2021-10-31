"Больше пожирающих плоть упырей": Аналитики определили худшее место в случае начала зомби-апокалипсиса
Накануне Хеллоуина они подсчитали число могил в разных местах и количество погребённых там.
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Если начнётся зомби-апокалипсис, то Нью-Йорк окажется самым худшим местом для нахождения. Накануне Хеллоуина аналитики подсчитали, что на его территории 9730 кладбищ, где захоронено около 12,7 миллиона человек.
"Потенциально пожирающих плоть упырей с голыми черепами на улицах Готэма будет больше, чем где-либо ещё", — сообщает New York Post.
Соседствующие с Нью-Йорком штаты Пенсильвания, Массачусетс, Нью-Джерси и Коннектикут заняли 2-е, 10-е, 12-е и 29-е места соответственно из числа худших для жизни во время зомби-апокалипсиса. Наиболее же безопасным местом в США при восстании мёртвых, по мнению исследователей скопления городских могил, станет штат Аляска, за ним идут Вайоминг, Невада, Гавайи и Делавэр.
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