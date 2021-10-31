В многоэтажке в Кузбассе нашли дом престарелых, где умерло несколько человек

В одной из квартир многоэтажного дома в Орджоникидзевском районе города Новокузнецка устроили дом престарелых. Пожилых туда привозят живыми, а выносят уже трупы. Об этом сообщила местная жительница в письме изданию City-N. Следственный комитет проводит проверку, на законном ли основании учреждение, где содержат пенсионеров, размещается в многоэтажке.

По словам женщины, "жильцы подъезда уже в течение двух месяцев наблюдают, как сюда привозят пожилых людей на носилках и вывозят трупы (на данный момент мы стали очевидцами шести таких случаев). Также приезжают посетители с упаковками памперсов". Она попросила прояснить законность нахождения организации в жилом доме. Однако журналисты не смогли найти достаточную информацию, редакция переадресовала вопросы в правоохранительные органы.

Пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области – Кузбассу сообщает, что в настоящий момент следователь "опрашивает директора организации, которая предоставила учредительную документацию". Сотрудникам СК предстоит выяснить, на законных ли основаниях в многоэтажке находится дом престарелых, установить причины смерти пожилых людей и дать юридическую оценку действиям персонала. После будет принято процессуальное решение.