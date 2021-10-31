Тело пропавшей в Астраханской области пятилетней девочки нашли в реке

В Астраханской области найдено тело пятилетней девочки, пропавшей вечером 30 октября. Об этом в посте в соцсети "ВКонтакте" сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

Предварительной причиной смерти малышки называют утопление — её нашли в реке Караульной без признаков жизни. На месте инцидента в селе Барановка работает следственно-оперативная группа. Проводится проверка, по её результатам примут процессуальное решение.