Россияне стали тратить больше денег на онлайн-знакомства во время пандемии

Аналитики подсчитали, что из-за перехода сотрудников на дистанционную работу и редкой возможности посещать общественные места у россиян увеличились траты на интернет-знакомства. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на данные исследования банка "Русский стандарт". Были изучены количество, сумма и средние чеки покупок в категории "Знакомства" по картам банка за три квартала 2020 и 2021 года.

"По данным банка, за три квартала 2021 года относительно января – сентября 2020 года общее количество операций в сегменте "Онлайн-знакомства" выросло более чем в два раза, а средний чек — на 3% и составил 1584 рубля", — выяснили эксперты.

Как отмечают специалисты, у женщин динамика оказалась более высокой. Так, за три квартала текущего года число операций по банковским картам при оплате услуг на сайтах онлайн-знакомств у девушек увеличилось более чем в три раза, а у молодых людей — более чем в два раза. Уточняется, что средний чек за одну покупку у женской половины составил 1657 рублей, а у представителей сильного пола — 1563 рубля.