Jay-Z, Foo Fighters и Тину Тёрнер включили в Зал славы рок-н-ролла

Американских исполнителей Тину Тёрнер, Jay-Z (настоящее имя Шон Картер), Кэрол Кинг и Тодда Рандгрена, а также рок-коллективы The Go-Go's и Foo Fighters включили в Зал славы рок-н-ролла в Кливленде, штат Огайо. Отметим, что имена музыкантов были названы ещё в мае, однако торжественная церемония состоялась накануне вечером.

Стоит добавить, что Jay-Z стал первым выступающим сольно рэп-исполнителем, включённым в Зал славы рок-н-ролла при жизни. А для некоторых перечисленных выше артистов это уже не первый подобный опыт. Так, например, Тина Тёрнер была включена в Зал славы в 1991 году в составе дуэта со своим бывшим супругом Айком Тёрнером, а фронтмен Foo Fighters Дейв Грол — в 2014 году в составе группы Nirvana, где он был барабанщиком. В Зал славы ранее — в 1990 году — также была включена Кэрол Кинг, но лишь в качестве автора песен, а не исполнителя.

Торжественная церемония и сопровождавший её концерт прошли в комплексе Rocket Mortgage FieldHouse неподалеку от Зала славы. В них, помимо самих лауреатов, приняли участие такие именитые музыканты, как Пол Маккартни, Тейлор Свифт, Кристина Агилера, H.E.R. (Габриелла Уилсон) и другие. Организаторы вели прямую трансляцию с красной ковровой дорожки, а посмотреть саму церемонию все желающие смогут с 20 ноября на стриминговой платформе HBO Max.

На включение в Зал славы рок-н-ролла музыканты могут претендовать только после того, как исполнится 25 лет со дня выхода их первой пластинки. Этой чести уже удостоены, в частности, такие группы и исполнители, как The Beatles, Боб Дилан, Элвис Пресли, The Rolling Stones, Би Би Кинг, Чак Берри, Рэй Чарльз, Арета Франклин и многие другие. Выбирают достойных музыкантов слушатели, голосование проходит на официальном сайте организации. Кроме того, в определении лауреатов участвует около 1000 экспертов в области музыки.