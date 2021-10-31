Вассерман объяснил, почему бессмысленно запрещать Хеллоуин в России
Депутат отметил, что ограничить празднование в основном хотят те, кто понимает религиозную подоплёку, однако в РФ о ней никто не задумывается.
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Праздник Хеллоуин пришёл в Россию как чисто светский обычай, несмотря на то что по происхождению является религиозным. Жители РФ воспринимают его просто как развлечение, поэтому нет смысла его запрещать. Таким мнением поделился публицист, участник и многократный победитель интеллектуальных телеигр, член Комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман в интервью Ura.ru.
"Запретить его хотят в основном те, кто понимает его религиозную подоплёку. Праздник достаточно тесно связан с различной бесовской силой. Изначально считалось, что в эту самую ночь на землю спускается всякая нечисть, но если над ней хорошо посмеяться, то можно её разогнать. В нашей стране над нечистью и так хорошо смеются. Поэтому мне не кажется, что его стоит запрещать, наоборот, тот, кто над нечистью смеётся, вряд ли будет ей подражать", — отметил Вассерман.
Ранее красноярская полиция перед Хеллоуином выпустила новый шедевр — ролик о телефонных мошенниках. По сюжету вампиру звонят упыри из "службы безопасности банка", однако тот не ведётся на их уловки. Видео в жанре "социальная реклама" моментально стало вирусным, хотя и было удалено из Сети.
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