Вассерман объяснил, почему бессмысленно запрещать Хеллоуин в России

Праздник Хеллоуин пришёл в Россию как чисто светский обычай, несмотря на то что по происхождению является религиозным. Жители РФ воспринимают его просто как развлечение, поэтому нет смысла его запрещать. Таким мнением поделился публицист, участник и многократный победитель интеллектуальных телеигр, член Комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман в интервью Ura.ru .

"Запретить его хотят в основном те, кто понимает его религиозную подоплёку. Праздник достаточно тесно связан с различной бесовской силой. Изначально считалось, что в эту самую ночь на землю спускается всякая нечисть, но если над ней хорошо посмеяться, то можно её разогнать. В нашей стране над нечистью и так хорошо смеются. Поэтому мне не кажется, что его стоит запрещать, наоборот, тот, кто над нечистью смеётся, вряд ли будет ей подражать", — отметил Вассерман.