Мясников рассказал о способе выявления рака во время приёма пищи
Врач говорит, что при наличии опухоли у человека сильно меняется вкус и появляются сторонние ощущения.
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Изменение вкусовых рецепторов может быть симптомом опухоли головного мозга. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.
В эфире телеканала "Россия-1" он призвал внимательней отнестись к любым изменениям в ощущении вкуса блюд. Особенно следует задуматься, если появился привкус горького, кислого или металлического.
"С вкусовых рецепторов три нерва снимают информацию. Если у вас что-то меняется — возможно, что один нерв где-то пережат. И такое может быть", — объяснил Мясников.
Доктор уточнил, что необязательно это может свидетельствовать о наличии опухоли. По его словам, бывает, что вкус меняется из-за приёма некоторых лекарств.
А ранее Лайф рассказывал, что диетолог назвал продукт, способный уничтожить мозг человека. Потребление его в больших количествах способствует развитию метаболического синдрома, гипертонии, сахарного диабета, опухолей.
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