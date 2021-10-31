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Мясников рассказал о способе выявления рака во время приёма пищи

Врач говорит, что при наличии опухоли у человека сильно меняется вкус и появляются сторонние ощущения.

31 октября, 04:41
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Изменение вкусовых рецепторов может быть симптомом опухоли головного мозга. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

В эфире телеканала "Россия-1" он призвал внимательней отнестись к любым изменениям в ощущении вкуса блюд. Особенно следует задуматься, если появился привкус горького, кислого или металлического.

"С вкусовых рецепторов три нерва снимают информацию. Если у вас что-то меняется — возможно, что один нерв где-то пережат. И такое может быть", — объяснил Мясников.

Доктор уточнил, что необязательно это может свидетельствовать о наличии опухоли. По его словам, бывает, что вкус меняется из-за приёма некоторых лекарств.

Мясников назвал напиток, любовь к которому обернётся болезнями сердца и даже раком

Мясников назвал напиток, любовь к которому обернётся болезнями сердца и даже раком

А ранее Лайф рассказывал, что диетолог назвал продукт, способный уничтожить мозг человека. Потребление его в больших количествах способствует развитию метаболического синдрома, гипертонии, сахарного диабета, опухолей.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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