Мясников рассказал о способе выявления рака во время приёма пищи

Изменение вкусовых рецепторов может быть симптомом опухоли головного мозга. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

В эфире телеканала "Россия-1" он призвал внимательней отнестись к любым изменениям в ощущении вкуса блюд. Особенно следует задуматься, если появился привкус горького, кислого или металлического.

"С вкусовых рецепторов три нерва снимают информацию. Если у вас что-то меняется — возможно, что один нерв где-то пережат. И такое может быть", — объяснил Мясников.

Доктор уточнил, что необязательно это может свидетельствовать о наличии опухоли. По его словам, бывает, что вкус меняется из-за приёма некоторых лекарств.